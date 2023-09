Estaing. Au rendez-vous des Médiévales de l’an 23

Après ces années de disette, chacun est invité à venir passer deux jours de liesse et de ripaille dans la cité d’Estaing ces 9 et 10 septembre. Cette année, les Médiévales d’Estaing, qui se dérouleront donc samedi 9 et dimanche 10 septembre, retrouveront toute leur ampleur avec les nombreuses animations habituelles. Le village va se parer de décors moyenâgeux et résonner au son des instruments d’antan. Au programme des festivités, plusieurs temps forts.

Samedi et dimanche : 10 heures, ouverture du marché médiéval dans la rue principale ; 12 h, défilé en costume et en musique de tous les intervenants ; 15 h-18 h samedi et 14 h 30-18 h dimanche, spectacles au jardin des Dames, concerts à l’église et ateliers de présentation de métiers moyenâgeux au château (ces 3 animations sont payantes).

Samedi de 14 h 30 à 19 h, challenge Claude-Barnier, par équipes de 4 personnes (5 € par personne à l’inscription), ouvert aux enfants de + de 12 ans accompagnés d’au moins un adulte.

Pour les vainqueurs, quatre repas offerts au banquet du soir. À partir de 19 heures, grand banquet au foirail animé par les troubadours et les saltimbanques (22 € le prix du repas-spectacle).

Dimanche : 13 h, barbecue au foirail (14 € ou 16 € selon menu). De 14 h à 18 h, challenge Tristan ouvert cette année aussi bien aux damoiselles qu’aux damoiseaux, le prix étant un médaillon pour la gagnante et un couteau pour le gagnant, le tout forgé par le maistre forgeron Christophe Lacaze. Ce challenge sera suivi par la cérémonie de l’adoubement des vainqueurs.

Deux tavernes seront ouvertes pour se désaltérer, la Taverne des Gueux Las, spécialisée dans les breuvages d’antan, et la Taverne de l’Aburador qui, en plus des breuvages d’antan, propose des boissons familiales.

Des navettes gratuites entre Espalion et Estaing le samedi de 16 heures à minuit et le dimanche de 11 heures à 18 h 45 avec les cars Teyssèdre. Départ d’Espalion parking Bessière. Pour la location de costumes, une permanence sera organisée à Estaing au 14 rue François d’Estaing (à côté de l’épicerie) jusqu’au vendredi 8 septembre, de 16 heures à 19 heures. Tarif de 15 € à 25 € pour les deux jours. Caution exigée. Pour plus d’information sur ce programme, vous pouvez appeler le 06 83 70 04 81.