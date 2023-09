CARTE. Sécheresse : nouvelles restrictions d'eau en Aveyron, voici les 14 secteurs placés en niveau de crise

Le niveau des cours d'eau continue de baisser en Aveyron, et des difficultés subsistent dans la distribution d'eau potable.

En raison des températures élevées de ce début de mois de septembre, accompagnées d'un vent d'Autan qui persiste tout au long de la semaine, le phénomène de sécheresse des sols et d'évapotranspiration s'accentue dans le département.

"Cette situation, en l’absence de pluies annoncées avant le début de semaine prochaine, se répercute sur les milieux aquatiques", relève la préfecture de l'Aveyron. Un chute du niveau des cours d'eau se poursuit dans le département, les mesures de restrictions d'eau vont être renforcés dans plusieurs secteurs à partir de samedi 9 septembre 2023.

14 zones sont maintenant en niveau crise, l'alerte sécheresse maximale :

Affluents du Lot amont

Tuyères

Affluents du Lot domanial amont

Diège

Aveyron source et son bassin

Viaur non réalimenté et les affluents du Viaur

Alzou et ses affluents

Baye et ses affluents

Seye et ses affluents

Dourdou de Camarès amont et Len

Dourdou de Camarès aval et Sorgues

Rance

Les zones du Viaur non alimenté et les affluents du Viaur, de la Baye et ses affluents et de la Seye et ses affluents basculent du niveau "alerte renforcée" au niveau "crise". Les autres secteurs listés se trouvaient déjà en alerte maximale.

Voici le niveau d'alerte des différents secteurs de l'Aveyron à partir de samedi. Préfecture de l'Aveyron

Des difficultés de distribution de l'eau potable

Des secteurs "sont toujours en tension" concernant l'usage de l'eau potable. "En effet, l’augmentation des températures s’accompagne d’une hausse des consommations due principalement à l’abreuvement du bétail". C'est pourquoi des mesures qui s'appliquent normalement uniquement en niveau de crise ont été appliquées sur l'ensemble du département depuis le 26 août 2023.

Certaines communes ont par ailleurs pris des arrêtés communaux plus restrictifs en raison d’une tension accrue sur leur territoire. Les habitants sont invités à se rapprocher de leur mairie pour connaître les mesures de restriction les concernant.