Sécheresse : un ballet quotidien de camions-citernes pour approvisionner 3 500 personnes en eau potable dans le Nord-Aveyron

Face à la baisse du niveau du Siniq en cet été caniculaire, l'opération de ravitaillement lancée l'an dernier a été reconduite pour permettre l'approvisionnement en eau des habitants. Les pluies attendues en cette fin de semaine pourraient cependant changer la donne.

Depuis vendredi 18 août et ce tous les jours sauf le dimanche, trois camions-citernes effectuent quatre rotations quotidiennes entre Laguiole et l'usine de traitement des eaux de Thérondels pour permettre l'alimentation en eau de quelque 3 500 personnes.

Dépendants habituellement des eaux du Siniq, l'ensemble des habitants du Carladez aveyronnais (Brommat, Lacroix-Barrez, Mur-de-Barrez, Murols, Taussac, Thérondels) ainsi que ceux de Saint-Hippolyte sont concernés par ce ballet routier qu'ils ont déjà expérimenté l'an dernier.

Ces douze livraisons permettent au quotidien un apport de 300 m3 d'eau, destinés à venir soulager le débit du Siniq, d'où sont actuellement prélevés près de 1000 m3 chaque jour. "Chaque semaine, nous avons une réunion de la cellule de crise", explique Jean Valadier, le président de la communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène.

Approvisionner la population et préserver le milieu aquatique

La prochaine de ces réunions se tiendra ce jeudi 24 août en soirée et pour but de permettre aux parties prenantes (élus, techniciens, représentants de Véolia et des services de l'Etat) d'ajuster l'ampleur du dispositif, du côté des prélèvements et de l''approvisionnement par camions.

Les pluies attendues à partir de vendredi dans l'Aveyron pourraient changer la donne : "Si les températures baissent et que les orages arrivent, le Siniq réagira très vite et nous pourrons alors arrêter le citernage", explique l'élu. Outre l'approvisionnement en eau des habitants, le second enjeu est de préserver le milieu aquatique qui pourrait être grandement impacté si le débit du cours d'eau descendait en dessous de 45 litres par seconde ; il était ce mercredi 23 août entre 50 et 70 litres par seconde.

Une situation appelée à devenir "récurrente" au regard de l'évolution climatique pour Jean Valadier et qui nécessite une réflexion autour "du schéma directeur à mettre en œuvre" afin de trouver des "solutions adaptées". Dans le Sud du département, les villages de Saint-Jean-du-Bruel, Brusque, Fondamente et Tauriac-de-Camarès sont eux aussi concernés par des opérations de citernage.