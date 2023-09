"Courts, rétros, régionaux" : découvrez le top 20 des prénoms de bébés les plus tendances pour 2024 chez les filles et les garçons

À l’occasion de la parution de la bible des prénoms, "L’officiel des prénoms 2024", ce jeudi 7 septembre, aux éditions First, l’occasion est donnée de prendre connaissance de la tendance si une naissance est prévue dans votre entourage.

Ce jeudi 7 septembre 2023, le livre "L'Essentiel des prénoms", aux éditions First, est mis en vente. Il livre son très attendu classement des tendances 2024 pour les prénoms de filles et de garçons les plus populaires.

L’ouvrage co-écrit par Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly-Perrinpour a pour objectif d’établir les prévisions quant aux prénoms qui seront les plus donnés pour l’année à venir en se basant sur l’historique des dernières années compilé par l’Insee et sur les données de l’état civil.

Le top 20 des prénoms pour les garçons

1. Gabriel

2. Léo

3. Raphaël

4. Noah

5. Maël

6. Louis

7. Jules

8. Arthur

9. Adam

10. Lucas

11. Isaac

12. Gabin

13. Eden

14. Léon

15. Hugo

16. Sacha

17. Aaron

18. Liam

19. Naël

20. Malo et Noé

Le top 20 des prénoms les plus donnés pour les filles

1. Alba

2. Louise

3. Jade

4. Ambre

5. Emma

6. Romy

7. Rose

8. Anna

9. Alice

10. Mia

11. Léna

12. Lou

13. Iris

14. Julia

15. Agathe

16. Charlie

17. Alma

18. Inaya

19. Lina

20. Chloé

Chez les garçons, Gabriel conserve la tête des prénoms les plus tendances. Pas de changement nom plus en suivant, avec Léo et Raphaël qui conservent leur deuxième et troisième places. En 2022, Gabriel a été le prénom le plus donné dans 11 régions.

Alors que chez les filles, c'est Alba qui prend la première place et détrône Jade, qui demeure toutefois un prénom plébiscité puisqu'il se hisse sur la troisième marche du podium. Alba, qui en 2022, a été le prénom le plus donné dans six régions de France.

Des prénoms courts, rétros, médiévaux et régionaux

Comme le confirment les deux autrices, on reste sur une tendance aux prénoms courts. En témoignent les nombreux Léo, Noah, Maël, Malo, Liam, Noé chez les garçons, Jade, Mia ou encore Lou chez les filles. Entre trois quatre lettres.

La mode des prénoms rétro est toujours à la mode. Léon fait ainsi son entrée dans le top 20 et Louise, Rose et Emma y restent en bonne place.

Les autrices notent également, chez les fillettes, la montée des prénoms médiévaux, comme Aliénor, Clothilde ou Margot. Et chez les garçons, les consonances régionales s'imposent, avec des prénoms bretons, corses ou basques, comme Malo, Agustin, Elouan, ou Andrea.