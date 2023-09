Lédergues. Dernier spectacle de la saison aux Écuries de Lestourade

Le dernier spectacle équestre aux Écuries de Lestourade en date a été un véritable succès avec des numéros inédits très appréciés et qui ont rempli d’émotions petits et grands qui ont adoré les performances mêlant art, voltige, liberté, comique, etc.

Le public a apprécié la complicité des chevaux avec les cavaliers, ce qui représente des années de travail. Floriane et Sylvain et leurs élèves attendent donc le public encore une fois nombreux pour la dernière représentation de cet été qui se déroulera dimanche 10 septembre à partir de 15 h 30 sur un site magnifique, où le public trouvera buvette et parking sur place. Un beau spectacle à ne pas manquer.