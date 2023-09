Ecoles maternelles : l’Anses alerte sur le risque de brûlures liées aux désinfectants

Entre 2017 et 2022, l’utilisation de produits pour désinfecter les toilettes ou le mobilier dans les écoles maternelles a été à l’origine d’une centaine d’accidents. L’agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses) rappelle les règles de bonne pratique.

"Sur la période 2017-2022, les centres antipoison ont enregistré 118 cas d’atteintes cutanées chez des enfants en collectivité", alerte l’Anses jeudi 7 septembre. "Ces accidents ont le plus souvent eu lieu dans les écoles maternelles suite à la désinfection des toilettes avec des produits biocides. Une forte augmentation a été observée en 2020 et 2021, très probablement liée au renforcement des actions de désinfection lors de l’épidémie de Covid-19, notamment la désinfection d’objets tels que des tables, chaises, jouets."

Une greffe de peau

Les moins de 6 ans sont particulièrement exposés en raison de leur peau, plus fine et plus fragile. Les petites filles, qui s’assoient sur les toilettes, sont ainsi les plus concernées. "Si les atteintes cutanées étaient en très grande majorité de faible gravité, onze enfants ont néanmoins présenté une brûlure du second degré et un enfant a reçu une greffe de peau pour une brûlure au troisième degré à la fesse", continue l’Anses.

Des erreurs d’utilisation

L’Agence souligne en outre que "les accidents sont principalement liés à des erreurs d’utilisation des désinfectants : absence de rinçage ou de dilution, produit inadapté à l’usage qui en a été fait". Pour limiter au maximum les risques, l’Anses rappelle l’importance de :