Football : objectifs, effectifs et mercato des clubs aveyronnais de Départemental 1

Le championnat départemental est de retour ce week-end des 9 et 10 septembre. L’occasion de faire le tour des douze clubs de D1 à quelques jours de la reprise.

Aguessac

Départs : Savenier (Saint-Beauzély), H. Bernard (Thongue et Libron).

Arrivées : B. Arkin (Saint-Affrique), Dabo, Haïdara (Saint-Georges), Bernad, El Yacoubi (reprise).

Entraîneur : Selim Bourdif.

Objectif : "L’objectif premier était de conserver tous mes joueurs car beaucoup étaient sollicités, chose flatteuse pour le club. Comme le groupe vit très bien ensemble, tout le monde est resté. Nous avons tout ce qu’il faut pour ne pas être de simples figurants, mais c’est aussi aux joueurs d’en prendre conscience. Nous venons de terminer deux fois 6es, on essaiera de se rapprocher du podium sans aucune prétention et de réaliser un gros parcours en coupe de l’Aveyron."

Effectif : D. Bobrov, Haïdara – R. Arkin, O. Bobrov, A. et T. Da Costa, Foulquier, Hmichane, Mojak – B. Arkin, Athoumani, Bernad, F. Bernard, El Yacoubi, Gache, Gojard, Sigaud, G. et J. Solignac – Bourdif, Dabo, M. Da Costa, Hellec, Ladet, Lauzun, Maury.

Bas Rouergue

Départs : Paulhe (ent.), Lacout (Montbazens-Rignac), Savalli (Revest).

Arrivées : Da Silva (reprise), Marty (Bretagne), Laachari (Villefranche).

Entraîneur : Maxime Vabre.

Objectif : "Terminer dans le premier tiers du championnat."

Effectif : Amans, Rouziès – Espie, G. Lagarrigue, L. Lagarrigue, Reygnier, Roques – Balard, Bedel, Cantaloube, Da Silva, Denis, Drevet, B. Lagarrigue, Lasserre, Leduc – Bosc, Gaffard, D. Lagarrigue, Pomies.

Comtal II

Départs : Bitu (Saint-Geniez), Stoïan (Luc-Primaube), Dahbi (Bezonnes).

Arrivées : Petiaut (Onet II), Arnal (Campuac).

Entraîneurs : Jésus Arca et Romain Sergent.

Objectif : "Obtenir le maintien pour la première saison en D1 et renouveler un joli parcours en coupe de l’Aveyron."

Effectif : Maffre – Cabaniols, Enjalbert, Goutal, Vidal – Arca, Arnal, Aygalenc, Delmas, Jeansou, Poujol, Rech – Alvès, Gomez, Latour, Petiaut.

Druelle II

Départs : Boissonnade (ent., Salles-Curan), Blanc (Salles-Curan).

Arrivée : Gaillard (Sainte-Radegonde).

Entraîneur : A désigner.

Objectif : "Se maintenir rapidement et faire un beau parcours en coupe de l’Aveyron."

Effectif : Chocron – Bayol, Boulon, Clamens, Puech, Rigal, Soulier – J. Boissonnade, Bouchère, Chevignon, M. Geniés – Brossy, Burg, Espeillac, Gaillard, Tapao, Teyssèdre, Vandaele, Vilain.

Espalion

Départ : Aucun.

Arrivées : Dellus (Campuac-Golinhac), Del Grande (Lay Saint-Christophe), Vaz.

Entraîneur : Pascal Cure.

Objectif : "Faire des matches plus consistants et en gagner le plus possible."

Effectif : Ayral, Lemouzy – Barry, A. et M. Lantuech, C. et D. Marcillac, Delmas, Dellus, Del Grande, Vaz – Chapuy, Arquelino, Lenne – Ricard, Cayla, Lagarde, Cayrel, Dias, Layral, R. et T. Cazes.

Lévézou

Départs : P. Landez (ent.), J. Landez (Villecomtal-Mouret-Pruines-Entraygues), Malié (Le Monastère), Viguier (Gati-foot), White (Prades).

Arrivées : Caumes (ent., reprise), Carvalho Dos Prazeres, Gayral, Poujade (reprise), Julien (Luc-Primaube).

Entraîneur : David Caumes.

Objectif : "L’effectif est jeune et de qualité, l’objectif est bien entendu le maintien. Nous ferons le point de notre classement à la trêve. En fonction de notre place en décembre, l’objectif peut-être différent. La poule est très relevée avec des formations qui ont beaucoup recruté. Nous ne devrons pas nous perdre en route et prendre un maximum de points sur la première partie de saison."

Effectif : Fau, Gayral – Alric, Joh. Artus, Douls, Grimal, Pons, Rouquette – Costes, Couderc, Morillas, Poujade, Pradel, Rotthais – Jor. Artus, Bec, Bousquet, Henri, Ochoa, Prosper.

Luc-Primaube II

Départ : Tourette (Laissac).

Arrivées : Bernabé (Vallon), Stoïan (Comtal II).

Entraîneurs : Pierre Nourry et Luckian Olier.

Objectif : "Intégrer les jeunes issus du club qui montent en séniors et prendre du plaisir avec tout le groupe en essayant de faire mieux que la saison précédente."

Effectif : Conjoint avec l’équipe I.

Naucelle

Départs : Cognard (US Albi), Roques (O. Castanet), R. Deplace (Lagrave).

Arrivées : Marques (Moyrazès), Durand (Valence d’Albi), Fonvieille (Luc-Primaube), Planchet (Saint-Germain).

Entraîneur : Abdelkader Medjahri.

Objectif : Non communiqué.

Effectif : Non communiqué.

Ouest Aveyron

Départs : Amiel, Bessou, Fouriau, Gayral, Imbert, Mazars (arrêt), Bibal (Laissac), Fournier (Onet II).

Arrivées : Bangoura, Brun, Cantaloube, Cavalié, Fraysse, Fofana, Coulibaly (Villefranche), Valette (Quercy Rouergue).

Entraîneur : Romain Issaly.

Objectif : "Nous avons de nombreux d’arrêts donc il nous faudra trouver beaucoup de cohésion. Le club espère faire de gros parcours dans les trois coupes départementales. Le groupe fanion devra faire preuve de rigueur, de générosité et de plaisir si nous voulons viser l’étage supérieur. Cela dépendra des ingrédients que nous y mettrons. On vise le haut de tableau et on verra à la trêve."

Effectif : Blanc, Carrer, Fraysse – Blanchys, M. et Q. Bosc, Brun, Cantaloube, Garrigues, Hombrado, A. Issaly, Marques, Mazet, Rous – J. Bosc, Chabbert, Coulibaly, Delpech, Dufresne, Neige, Palis, Rouzies – Bangoura, Bertaina, Bourdoncle, Cavalié, Douziech, Fernandes, Fofana, Segonds, Toussaint, Valette.

Saint-Geniez-d’Olt

Départs : Chatelain (arrêt), Guerrab (Loire, raisons professionnelles).

Arrivées : Bitu (Comtal II), Zita (Soulages-Bonneval), Delmas (Onet U20), Ladet, Valentin, Pointecouteau (reprise).

Entraîneur : Aurélien Deltour.

Objectif : "Progresser en découvrant un nouveau niveau et s’adapter rapidement dans l’élite départementale face aux grosses équipes. Assurer le maintien."

Effectif : Courtial, Guitard – Blaquière, Florent, Kerninon, Ladet, Lemouzy, Marty, Molin-Pradel, Serrano – Bitu, Delmas, Lagalie, Massabiau, Pointecouteau, Romiguier, Valentin – André, Beaumort, Foissac, Taieb, Vayssié.

Saint-Georges-de-Luzençon

Départs : M. Sallabas (Saint-Affrique), Haidara (Aguessac), Zouhir (Sources Aveyron).

Arrivées : Belatik (reprise), Martin (Millau), Bellugou (reprise).

Entraîneur : Lamine Diedhiou.

Objectif : "Obtenir la meilleure place possible et faire mieux que la saison dernière."

Effectif : Bousslat, Na. Daunis, Pinson – Bellugou, Fabre, Y. Jean, Lusseau, Martin, F. Maury, Tichet – Belatik, Bousquet, No. Daunis, Delorne, Héran, L. Jean. S. Sallabas – Assinat, Ben Abdellah, Egea, L. Maury, Vernhes.

Salles-Curan-Curan

Départs : C. Artus, Daunis (arrêt).

Arrivées : Boissonnade (ent., Druelle II), Gache (Bezonnes), Lavabre (Haut-Lévézou), Blanc (Druelle II), Gravier (reprise).

Entraîneur : David Boissonnade.

Objectif : "Reprendre du plaisir après une saison compliquée."

Effectif : Blanc – Calmes, Y. Monteillet, Rivière, Simoes, A. et J-J. Soulié – Crespin, Douls, Fabié, Gache, Lavabre, Monteillet, Roques – Anduze, Buscaylet, Cargolès, Gravier, Julien, Nespoulous, Taurines.