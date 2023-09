Handball : Boris Ristovski en terre presque inconnue au Roc

La recrue macédonienne du Roc débarque dans un environnement inédit pour elle. Seul le coach Yohann Ploquin lui permet de ne pas être totalement dépaysé.

"Il y a un an, on s’était dit que je le contacterai où que j’aille pour le faire venir." Pour le nouveau technicien du Roc, Yohann Ploquin, la signature du Macédonien de 23 ans, Boris Ristovski, était l’une des priorités de l’été. Et l’envie était plus que partagée par le principal intéressé : "Je suis venu ici pour jouer avec lui. Il voulait me faire venir à Poitiers (N1 Élite) quand il y était, mais ça ne s’était pas fait. J’ai vu comment il entraînait l’équipe à Poitiers, sa méthode, ses principes de travail… J’aime sa manière de voir le handball."

Une première expérience en dehors des Balkans

Mis à part son lien spécial avec Ploquin, cette arrivée en Aveyron a tout d’un voyage vers l’inconnu pour Boris Ristovski. Après la Macédoine et le Kosovo, le demi-centre s’apprête à jouer pour la première fois dans un pays de l’Union européenne. Ce qu’il aurait aimé faire par le passé en Norvège ou au Danemark, mais qui lui avait été rendu impossible, faute de titre de séjour. "C’est une grande chance pour moi de jouer ici. Une opportunité qui n’arrive qu’une seule fois dans une vie", estime celui qui est en pleines démarches administratives pour obtenir son visa de travail. "Le dossier a été déposé, c’est plus qu’une question de semaines. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir", rassure le président Benoît Courtin, précisant que la procédure en cours ne l’empêchait pas de jouer.

A lire aussi : Handball : Yohann Ploquin, le nouvel entraîneur du Roc, sent "un groupe revanchard"

Qui dit nouveau pays, dit apprentissage d’une nouvelle langue. Et s’il s’y affaire d’ores et déjà, Ristovski ne maîtrise pas encore le Français. Un frein pour son intégration qu’il tient à nuancer : " Les joueurs de l’équipe m’aident vraiment au quotidien. Dès que j’ai besoin, ils sont là pour moi. Ils ne me laissent pas de côté et ça, c’est vraiment bien. Certains parlent anglais, donc ils me traduisent si je ne comprends pas quelque chose. Et puis, le principal c’est que l’on se comprenne quand on a le ballon." À lui et ses coéquipiers de prouver que c’est le cas, dès samedi 9 septembre, en Gironde.