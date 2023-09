Handball : Yohann Ploquin, le nouvel entraîneur du Roc, sent "un groupe revanchard"

Le Roc et son nouvel entraîneur, ex-gardien de l’équipe de France, démarrent leur saison samedi 9 septembre, à 18 h 30, sur le parquet de l’entente Bordeaux-Bruges-Lormont.

Faire table rase du passé et repartir de l’avant. Voilà la mission qui attend le nouveau technicien de Rodez-Onet, Yohann Ploquin. Et elle est au moins aussi importante que la déception de la saison dernière, lorsque l’objectif de montée en N1 avait été raté et que le coach Raphaël Geslan avait quitté le club en cours d’année. Mais l’ancien portier des Bleus a été rassuré par ses hommes, dès sa prise de fonction en août : "Pour les avoir tous vus en entretien individuel et discuter au quotidien avec eux, je sens un groupe revanchard, qui n’est pas du tout dans le déni. Les joueurs ont compris qu’ils étaient passés à côté de quelque chose l’an dernier. Je les trouve lucides là-dessus. Ils n’ont pas eu peur de me dire : 'J’ai été nul, je n’ai pas fait le boulot, mais par contre, cette année, je le ferai, fais-moi confiance.'"

A lire aussi : Handball : A Rodez-Onet, un recrutement façon Ploquin

Pour cette nouvelle saison, le Roc ne veut pas se rajouter une pression inutile en dévoilant ses ambitions trop rapidement, comme il l’avait fait l’été dernier. "Je prépare cette équipe à monter, mais je ne sais pas quand est-ce que cela va se faire. Il faut que la mayonnaise prenne entre les nouveaux et les anciens joueurs. Et puis, en N2, on est dans des poules avec peu d’équipes, donc il suffit que tu te loupes deux fois pour cramer tes chances de monter", rappelle Yohann Ploquin, prudent.

"Je suis très content qu’on ait perdu en coupe de France"

Le résultat du premier match officiel des bleu marine cette saison est, d’ailleurs, venu donner raison au discours plein de mesure du nouvel entraîneur. Même s’il ne faisait pas de la coupe de France son objectif, sa défaite 28-26 au premier tour à Aurillac, pensionnaire de N3, samedi dernier, a mis en lumière le chemin qu’il reste à parcourir aux siens pour qu’ils soient au top de leur forme. Un mal pour un bien, d’après le technicien : "On sort d’un non-match, mais je suis très content qu’on ait perdu. On aurait pu le gagner, mais il n’y aurait pas eu autant de remises en question de la part de chacun, moi y compris. Ça nous a permis de mettre en lumière nos manquements. On n’est pas encore tout à fait prêts, mais c’est le lot de toutes les équipes en début de saison. Grâce à ce match, je sais au moins ce qu’il nous reste à travailler. Il faut un temps d’adaptation pour les recrues, notamment les étrangers, qui sont très bien intégrées socialement, en revanche, tactiquement et sportivement, c’est encore un peu compliqué. Mais je ne suis pas très inquiet."

Reste donc à voir si la semaine de travail depuis ce revers aura permis au Roc de peaufiner son handball, pour entamer sa saison de N2 de la meilleure des manières, samedi 9 septembre, à 18 h 30, sur le parquet de l’entente Bordeaux-Bruges-Lormont. C’est désormais au terrain de livrer sa vérité !

Mouvements et effectif Départs : Rulane Levalois, Yssane Biai, Yoran Calmes, Lory Altis, Royann Zulemaro, Waël Kchouk, Sullivan Falla. Arrivées : Wylann Cyprien, Maxime Morzier, Mickaël Avit, Boris Ristovski, Alvaro Llorente, Jérémy Cadette. Effectif : Zoltan Wass, Elhadji Gaye, Wylann Cyprien (gardiens), Alvaro Llorente, Morgan Besset, Jérémy Cadette (pivots), Bruno Fernandes, Antoine Soulaimana, (ailiers gauche), Maxime Morzier, Mickaël Avit, Rémi Philoreau, Kilian Bayonne, Yannick Cham (arrières gauche), Robin Besset (arrière droit), Hugo Silva, Boris Ristovski (demi-centres), Brian Bitonti, Josselyn Aroca (ailiers droit).