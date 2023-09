Tauriac-de-Naucelle. Un cycliste allemand de passage sur l’aire de Paul Bodin

Stephan Knopp, cycliste allemand, faisait halte sur l’aire de Malphettes, face au Viaduc du Viaur de Paul Bodin.

Cathy Bessière, conseillère municipale qui remplaçait Jean-Luc Tarroux, retenu par les Jeux en Pays ségali, avait en charge son accueil. Un accueil chaleureux, avec les bénévoles du VVV, et l’office du tourisme du Pays ségali. Les habitants de la halte, Michèle et Guy proposaient au courageux cycliste l’hébergement. L’objectif de Stephan Knopp, les six ponts européens candidats au patrimoine mondial de l’Unesco. Le Viaduc du Viaur est le 4e de son périple qu’il effectue avec un vélo à assistance électrique.