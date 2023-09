Aveyron : à l'aube de l'ouverture, la sécurité reste la priorité des chasseurs

Ce dimanche 10 septembre, un peu plus de 9 900 chasseurs sont invités à prendre part à l'ouverture de la chasse.

Même si certains chasseurs sont déjà sur le pont depuis cet été, l’ouverture générale de la chasse aura lieu ce dimanche 10 septembre. Pour le président de la fédération Jean-Pierre Authier, cette rentrée s’annonce "prometteuse. Avec de nombreuses actions qui vont être menées, tandis que celles que nous avons déjà entamées sont en train de porter ses fruits".

Notamment en ce qui concerne la sécurité, cheval de bataille de la fédération de chasse. Fin août, l’Office français de la biodiversité a publié un bilan annuel qui fait état d’un nombre d’accidents "mortels en baisse, avec six décès constatés" contre huit la saison dernière, au niveau national. Un chiffre "historiquement le plus bas relevé".

Accidents en baisse



"Bien évidemment, c’est toujours trop, admet Jean-Pierre Authier. Mais tous les acteurs de la chasse sont impliqués afin de réduire ces accidents. Nous organisons toujours autant de formations à la sécurité." Aussi, le nombre d’accidents est en baisse (78 contre 90 la saison dernière), tout comme celui des incidents (84 contre 104, un incident est défini par une situation relevée susceptible d’avoir mis en danger les personnes ou les biens). Alors que dans un même temps, le nombre de prélèvements de grands gibiers est en forte augmentation.



"La tendance est très nettement à la baisse, en 20 ans elle est de plus de 40 %", souligne le président de la fédération aveyronnaise de chasse qui fonctionne de concert avec l’OFB, organisant notamment l’examen du permis de chasse. "La sécurité reste notre priorité, affirme Franck Degroef, chef du service départemental adjoint. Nous assurons environ 230 jours par an de présence sur les terrains de chasse. Et nous constatons que le nombre d’infractions reste mineur."

Incompréhensions



Dans un même temps, "nous sommes dans le dialogue avec d’autres usagers de la nature et les associations qui les représentent comme la fédération de randonnée, par exemple. Nous voulons créer des synergies et pouvoir, par exemple, voir comment nous pouvons entretenir les chemins, être des vigies de la nature", explique Nicolas Barthe, chargé, auprès de la Fédération, d’assurer cette passerelle entre ces différents usagers.

"Bien souvent, les incompréhensions proviennent de personnes qui ne connaissent pas le territoire et surtout la législation. Si nous chassons à certains endroits, c’est que nous avons été autorisés par les propriétaires", rappelle Jean-Pierre Authier. Toujours est-il que la fédération départementale de chasse "se porte bien". "La dynamique est plutôt bonne même si les nouveaux inscrits ne compensent pas ceux qui arrêtent", glisse le président de la fédération.