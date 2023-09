Aveyron : le grand retour des Médiévales à Estaing

La 23e édition des Médiévales, à Estaing, revient avec un programme consistant pour festoyer ce week-end. Histoire de sortir du quotidien grâce au foyer rural.

Sorties de sa coquille (Saint-Jacques) suite à un marché artisanal en 1999, les Médiévales en seront à leur 23e édition, les 9 et 10 septembre à Estaing. Une longévité qui en dit… long sur la qualité des troupes accueillies et surtout sur la motivation de la population. "C’est beaucoup d’énergie, l’équipe est très vieillissante mais des jeunes ont répondu présent, ça fait plaisir", dit en ce sens Chantal Marc, responsable de la section Médiévales du foyer rural.

Des gros bras comme Jean-Pierre et des petites mains comme Françoise se sont ainsi activés toute la semaine pour redonner vie à Estaing du XIIIe siècle "et pour l’ambiance !"

L’alchimie des costumes

La carte postale du château pourrait se suffire à elle-même mais rien ne vaut le partage pour apporter ce supplément d’âme. "Le point fort des Médiévales à Estaing réside dans le fait que 80 % de la population est costumée. Et quand on est costumé, on se transporte dans le passé", fait remarquer Chantal Marc. On peut (s’) oublier dans la peau d’un autre, sortir du quotidien, tisser d’autres liens. Les locations de vêtements pour enfants, adultes dans la peau d’un gueux ou d’un noble s’arrachent, sonnant écu et trébuchant. "Le but est de faire perdurer le village, les Médiévales représentent la plus grosse animation, des gens se sont bougés avant nous", rappelle Chantal Marc, citant Léon Romieu, Claude Barnier dont un challenge porte son nom qui sera renommé "Le druide" en 2024, Gérard Lemort ou encore Christian Thomas, ceux qui ont lancé l’histoire des Médiévales : "On a monté notre patrimoine", résume-t-il. Et "après ces années de disette", cette édition retrouve un son lustre d’antan avec un programme étalé sur deux jours pour festoyer : ouverture du marché médiéval, à 10 heures, défilés à 12 heures, animations et déambulations l’après-midi, spectacles, banquet le samedi soir avec 700 gueux et preux chevaliers attendus, des challenges dont l’un justement permettant de remporter quatre places pour le banquet, deux tavernes à disposition dont l’une dans les anciennes écuries du château, la magie opère avec sept troupes dont le campement sur la placette.

Il est bon de préciser qu’une navette gratuite est mise en place pour rallier Espalion à Estaing, de 16 heures à minuit ce samedi et de 11 heures à 19 heures dimanche.