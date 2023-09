Quilles de huit : à Montpellier, les masters sont en piste pour leur cinquième édition

Samedi 9 septembre, les meilleures et meilleurs quilleurs du pays ont rendez-vous sur les terrains de la Mosson. Début des parties à 8 heures, avec les quadrettes jeunes.

À peine un mois après avoir orchestré le championnat de France individuel, rendez-vous phare de la saison, le Sport quilles Montpellier enchaîne avec une autre grosse organisation. Samedi 9 septembre, les masters de quilles de huit souffleront leur cinquième bougie sur les terrains de la Mosson.

"Ça aura été une année intense ", sourit Cyril Gayraud, cheville ouvrière du SQM. La petite équipe montpelliéraine s’est remise sur le pont il y a tout juste trois semaines, après une brève pause. " Il y a toujours un peu de boulot, mais on sait où on va", ajoute-t-il. Car les masters ont atteint un rythme de croisière. "Il y a toujours les caméras, les parties en direct, les maillots… Et pour le format, je pense qu’on a la bonne formule, avec les trois catégories (femmes, hommes, jeunes), les trois parties qualificatives, ou encore les finales féminine et masculine en même temps."

Le programme 8 heures : Début des deux premières parties juniors et adolescentes. 9 h 30 : Début des deux premières parties hommes. 11 heures : Début des deux premières parties femmes. 13 h 30 : Troisième partie qualificative jeunes, demi-finales et finale. 15 h 30 : Troisième partie qualificative hommes et demi-finales. 16 h 30 : Troisième partie qualificative femmes et demi-finales. 17 h 30 : Finales hommes et femmes. Toutes les parties seront diffusées en direct sur la chaîne Youtube des masters de quilles de Montpellier.

Tous les champions de France au rendez-vous

Depuis 2019, la compétition qui réunit les meilleurs quilleurs et quilleuses du pays s’est fait une place de choix dans le calendrier. Avant, la saison se terminait au "France", mi-août au plus tard. Et désormais, la possibilité de partager une journée avec des joueuses et joueurs d’autres clubs, début septembre, est devenue une motivation supplémentaire pour certains. Même si cette année, la situation est un peu particulière. "Tout le monde n’est pas disponible ou n’a pas la possibilité de venir une deuxième fois à Montpellier en presque un mois", remarque Cyril Gayraud. Mais cela n’enlèvera rien au niveau de la compétition.

Tous les champions de France 2023 seront au rendez-vous et après cette saison relevée, le spectacle ne manquera pas. Qui plus est, avec des têtes différentes par rapport aux éditions précédentes : "Il y a toujours les fidèles, les irrésistibles, comme Laurent Izard, David Labit (une victoire) ou encore Julien Galdemar (trois victoires). Mais il y a aussi 30 % de joueurs nouveaux. Ça tourne ! Et certains clubs n’avaient jamais eu de représentants, comme Lassouts et Balsac", souligne l’organisateur.

Pour espérer accrocher l’étoile 2023 à leur maillot, les quadrettes devront se faire une place jusqu’à la finale (vers 15 heures pour les jeunes et 17 h 30 pour les hommes et les femmes). Et la bataille commencera à 8 heures, samedi !