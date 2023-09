Vélo électrique, voiture partagée, véloto, la révolution de la mobilité verte est en route en Aveyron

Modifier ses déplacements et se la rouler douce, même au cœur d’un territoire rural, c’est possible.

Un automobiliste des années 50 qui se retrouverait en 2023 dans les allées du Mondial de l’auto aurait sans doute un choc. Car il découvrirait une kyrielle de véhicules électriques, des offres d’autopartage…

L'Aveyron, territoire d'expérimentations

Aucun doute, l’heure est bel et bien à la transition écologique et plus du tout, comme à son époque, aux grosses cylindrées consommant à outrance.

Réchauffement climatique, hausse du coût des carburants, bien-être, en Aveyron, on n’a pas attendu l’urgence climatique pour prendre le taureau par les cornes et se lancer dans des initiatives vertueuses de l’environnement. Le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses fait d’ailleurs office de laboratoire en la matière accompagné d’une volonté politique forte et ambitieuse.

Echappée verte, Jeune montagne et handisport Quand l’Aubrac passe au vert avec les Amis du Parc Michel Rouquette rime aussi avec bicyclette. L’ancien gymnaste, cheville ouvrière de cette discipline en France, Michel Rouquette n’est jamais à court d’idées pour faire du bien à la tête en misant sur le sport. À la tête des Amis du parc naturel régional de l’Aubrac, il a eu la bonne idée de lancer depuis quelques étés, l’Échappée Verte sur l’Aubrac. Le principe est simple : le temps d’un dimanche à la montagne, le bitume est fermé sur des dizaines de kilomètres aux engins motorisés pour laisser libre cours aux cyclistes, randonneurs, cavaliers ou aux calèches, et profiter ainsi en toute quiétude de la beauté du plateau de l’Aubrac. Histoire aussi de se faire du bien à son petit cœur au… Cœur des grands espaces. De Lacalm, fief de Michel Rouquette, à Nasbinals en Lozère, en passant par Cantoin, des centaines de personnes profitent de cet instant gratuitement. De la RSE dans l’aligot ! En parallèle, de nombreuses animations sont proposées, ludiques au son de la cabrette et des balades en calèche avec l’incontournable Bernard Primois de la ferme du Verdier, pédagogiques, et gastronomiques dont l’aligot proposé au menu par la coopérative Jeune Montagne qui est engagée dans la Responsabilité sociétale et environnementale. Comme le dit avec malice Yves Soulhol, directeur de la coopérative : "Cela fait 60 ans, que Jeune Montagne fait de la RSE". Qualité de produits, hygiène, marche en avant, etc. Une marche en avant comme les participants de l’Échappée Verte pour ouvrir grand leurs poumons et leurs yeux. Le comité départemental handisport est de la partie Cet été, Cécile Rémond a même proposé une démonstration de tontes de ces chèvres angora tout en sensibilisant à cette matière première qui permet de créer localement et de qualité ! Un excellent terrain de jeu apprécié depuis quelques étés, auquel s’associe notamment le comité départemental handisport de l’Aveyron. Ce dernier a pris activement part à l’événement, participant même au concours photo pour rendre éternel ce moment de partage. Alors Michel, on remet un coup de pédales ou on se fait la malle à pied en 2024 ? Pour rappel, les Amis du parc se font l’écho du parc naturel régional de l’Aubrac qui multiplie les actions en faveur de la nature : sortie à la découverte des papillons, des plantes aquatiques en canoë, atelier de dessin botanique, de randos, de réduction de l’éclairage publique… Et à voir des ronds-points éclairés en pleine nuit, il y a encore un bon bout de chemin à faire !

La ligne SNCF Millau-Rodez vétuste et fermée au moins jusqu’en 2026 aux voyageurs, une desserte des transports en commun lacunaire, un relief de moyenne montagne, l’A75, seul axe de désenclavement régional, bref, en Aveyron, il est quand même difficile de se passer de la voiture pour se déplacer.

Réinventer les mobilités, un véritable défi

Aussi, réinventer les mobilités sur le territoire est un véritable défi. Mais pas impossible. La preuve. "Dans le cadre de sa stratégie de transition écologique, le Parc naturel régional des Grands Causses propose des solutions alternatives à la voiture individuelle. Avec seulement 1,1 passager par véhicule en moyenne, les transports constituent 43 % de la consommation totale d’énergie du territoire", résume-t-on au sein du PNR.

Depuis 2018, le PNR a adhéré à la plateforme Citiz, le premier réseau coopératif d’autopartage en France qui propose des véhicules en libre-service disponibles 24 h/24.

Des vélos électriques à 1 € par jour

"Avec l’autopartage, les habitants peuvent disposer d’une voiture en cas de besoin, sans les contraintes liées à l’entretien ou au garage. Pour 1 heure, un jour ou plus".

Le territoire dispose d’une flotte de six véhicules. "Un à Campagnac, trois à Millau, un minibus à emplacement tournant sur le Larzac (Nant, La Cavalerie, Cornus), et à Saint-Affrique", confirme Corentin Boyer, chargé de communication. Autre opération d’envergure lancée au printemps par le PNR, Vélicausses, et portée par trois communautés de communes : Millau Grands Causses, Roquefort et Sept Vallons, et celle des Causses à l’Aubrac, proposent de louer un vélo à assistance électrique (VAE) pour 1 € par jour pour une durée de 3 ou 6 mois.

40 vélos à assistance électrique

Un dispositif déjà victime de son succès. Au total, quarante vélos à assistance électrique sont mis à disposition : trente à Millau, cinq à Sévérac-d’Aveyron et cinq à Saint-Affrique. Agathe Puentes, 38 ans, a expérimenté le dispositif d’avril à juillet. "Cela fait longtemps que j’avais envie d’essayer un vélo électrique mais j’étais freiné par le fait de ne pas pouvoir en acheter un par rapport au coût que cela représentait. C’est une belle opportunité de pouvoir essayer sans avoir un engagement", explique la Millavoise.

Un bon compromis qui l’a immédiatement séduite. "Je voulais voir si cela valait le coup que j’investisse. J’habite sur les hauteurs de la ville, dans le quartier des Aumières, avec une montée ce qui est compliqué, et la voirie n’y est pas adaptée car il n’y a pas de pistes cyclables et les automobilistes roulent vite".

Maman de deux enfants âgés de 7 ans et 5 ans, elle a pu bénéficier d’un VAE et de sa carriole. "On l’a pas mal utilisée". À l’heure du bilan, Agathe avoue avoir regretté de ne pas l’avoir loué six mois. "J’ai été frileuse. J’ai rendu le vélo mi-juillet alors que c’était la période idéale pour en faire jusqu’en octobre".

Durée de trajet, stationnement...

Si bien qu’elle a déposé une nouvelle demande. Mais il lui faudra attendre 2024 car les inscriptions s’allongent de jour en jour. "Ce qui m’a convaincu, c’est la liberté que peut apporter le vélo par rapport à une voiture : la durée de trajet, la possibilité de se stationner d’autant plus avec le centre-ville devenu piéton, en deux-roues, c’est un régal. Je suis conquise à 100 %", résume la trentenaire qui confie la difficulté de revenir à la voiture. Pour autant, cela reste un achat qui n’est pas accessible à toutes les bourses, ce malgré les dispositifs d’aide existant.

Ecoconduite, Rézopouce...

Par ailleurs, le parc dispose de trois VAE et un VTTAE qu’il met aussi à disposition des habitants pour des prêts gratuits d’une semaine. "Ces dernières années, au lieu que la PNR prête directement les vélos depuis son siège à Millau, il prête sa flotte à des communes plus rurales qui à leur tour les prêtent à leurs habitants, permettant d’élargir la portée du service à des zones moins desservies".

L’écoconduite et l’auto-stop organisé grâce à Rézopouce, sont autant de solutions déjà existantes sur le territoire. En 2022, 195 personnes (90 particuliers et 105 agents municipaux) ont appris les gestes d’une écoconduite exemplaire : mieux utiliser le compte-tours, adapter leur régime moteur, engager rapidement le rapport supérieur, anticiper la circulation. "L’écoconduite génère en moyenne une économie de carburant de 15 %. Bien plus réactive qu’on ne le suppose, elle se traduit même par un gain de temps".

Et demain, tous à véloto ?

Enfin, les élus et le PNR s’appuient aussi sur la très dynamique association In’VD (Innovation véhicules doux), fondée par Michel et Hélène Jacquemin en 2018, qui milite pour de nouveaux moyens de transport et pour rompre avec la voiture dans son quotidien.

Et réfléchit à trouver des solutions de mobilité moins énergivores que la voiture solo, adaptées aux besoins des territoires ruraux et aux contraintes géographiques (distance, dénivelé…). "On n’est pas contre la voiture, assurent ses membres. Mais notre ambition est d’en faire usage autrement".

Afin de se déplacer différemment. Ils fondent d’ailleurs leurs espoirs et concentrent leur énergie sur les vélotos, la pièce manquante entre la voiture et le vélo. Avec ses quatre roues, son assistance électrique et ses deux places, le véhicule a été pensé pour répondre spécifiquement aux besoins de mobilité du quotidien en zone escarpée. Le prototype semble déjà avoir devant lui un avenir tout tracé.

Transport de bagages...

Autre initiative testée depuis 2022, La Malle postale qui offre aux randonneurs un service de transport de bagages, de navettes et de convoyage de véhicules. Elle dessert à ce jour près de 3 800 km de sentiers balisés, dont la première partie du tout nouveau GR®736 Gorges et Vallée du Tarn, entre Villefort et Millau. Et va se poursuivre sur la seconde moitié (de Millau à Albi) au cours de 2023.