Journées européennes du patrimoine : cette carte interactive recense toutes les animations prévues près de chez vous

Animations, spectacles, monuments à visiter : voici un bon moyen de façonner son petit programme pour les Journées du patrimoine !

Une carte interactive a été mis à disposition par le ministère de la Culture pour recenser les animations et les monuments que vous pourrez visiter lors des 40e Journées européennes du patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023.

Un moteur de recherches vous permet également de zoomer directement sur votre commune si vous souhaitez découvrir tous ses secrets ce week-end consacré au patrimoine. Et si vous cherchez un dépaysement en particulier, il est possible de filtrer la recherche : château, édifice commémoratif, édifice militaire, religieux, industriel, maritime... ou encore les espaces naturels, les parcs et jardins, les lieux de spectacles ou même les maisons de personnes célèbres qui seront ouvertes aux visites.

Pour les visites et spectacles accessibles sous réservation, il faudra se rendre directement sur le site internet du lieu concerné pour prendre sa place.

Voici le lien vers la carte interactive du ministère de la Culture. Avec 255 animations au programme, l'Aveyron est l'un des départements d'Occitanie à le plus s'ouvrir derrière la Haute-Garonne (334 animations) et l'Hérault (408 animations).

Le sport à l'honneur avant les JO

A l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, le patrimoine du sport va être tout particulièrement mis en avant cette année. Les infrastructures sportives et les lieux de pratique sportives vont ouvrir leurs portes dans la plupart des villes pour marcher sur la pelouse des stars ou entrer dans les coulisses des plus beaux stades.