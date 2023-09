Villefranche-de-Panat. Les enjeux scolaires interpellent les élus

En cette semaine de rentrée, le député Jean-François Rousset et son suppléant Simon Worou sont allés à la rencontre des enseignants et de leurs élèves. En visite à Villefranche-de-Panat, ils se sont rendus dans les deux écoles de la commune accompagnés du maire. L’occasion d’échanger avec les enseignantes et le personnel scolaire sur les attentes et le quotidien au sein d’une école rurale mais aussi sur les dernières réformes et propositions pour l’école : le pacte enseignant, le renforcement de la maîtrise des savoirs fondamentaux, la revalorisation des salaires des enseignants… Malgré des effectifs en déclin dans de nombreuses écoles rurales, Jean-François Rousset a réaffirmé l’importance de maintenir un maillage d’écoles sur les territoires ruraux.

Après avoir échangé avec les élèves sur différents sujets tels que l’écocitoyenneté, le harcèlement à l’école… les élus ont remercié les équipes pédagogiques et les enfants pour leur accueil sans oublier de leur souhaiter une très bonne année scolaire. Le député a ensuite profité de sa présence à Villefranche-de-Panat pour découvrir les infrastructures de la commune et prendre connaissance des dossiers en cours et à venir.