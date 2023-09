Mondial de basket, US Open : deux grandes finales se jouent ce dimanche, où et quand suivre ces affiches ?

Si le Mondial de rugby marque évidemment l'actualité sportive en ce mois de septembre, deux autres compétitions vont livrer leur verdict, ce dimanche 10.

L'ovalie prend les devants de l'actualité sportive, en ce septième mois de l'année 2023. Si trois matchs de la Coupe du monde de rugby sont au programme de ce 10 septembre, deux compétitions majeures livrent leur verdict ce dimanche.

Qui pour être champion du monde de basket ?

Le premier gros rendez-vous n'est autre que la finale d'une autre Coupe du monde : celle de basket ! L'Allemagne et la Serbie, qui n'ont jamais remporté le Mondial, vont se disputer la médaille suprême, conquise par les Etats-Unis et l'Espagne sur les quatre dernières éditions. Soit depuis 2006 !

Team USA, justement, qui fait toujours office de nation favorite dans ce rendez-vous, a été battue par l'Allemagne en demi (113-111). Finalistes en 2014, les Serbes ont, quant à eux, fait tomber le Canada (95-86). Il y aura donc, ce dimanche, un tout nouveau champion du monde de basket. Après l'Espagne en 2019, l'heureux élu prolongera, quoi qu'il en soit, le règne européen. Allemagne ou Serbie ? Coup d'envoi à 14 heures 40 !

Nouveau record pour Novak Djokovic ?

Un peu plus tard ce dimanche 10 septembre, c'est un autre trophée qui trouvera preneur. Celui de l'US Open, que vont se disputer Daniil Medvedev et Novak Djokovic. Le Russe a eu raison de Carlos Alcaraz en demi-finale (7-6[3], 6-1, 3-6, 6-3) et a privé l'Espagnol d'un remake de la finale de Wimbledon contre le numéro 1 mondial.

Un numéro 1 qui peut enlever son 24e titre du Grand Chelem. S'il l'emporte face à Medvedev, le Serbe allongerait sa domination face à Nadal (22 titres) et Federer (20), et égalerait Margaret Court. En Grand Chelem, l'Australienne est la plus titrée en simple, messieurs et dames confondus. Quant à Medvedev, il compte un sacre. C'était en 2021. Au même tournoi, et contre l'adversaire qui lui fera face dès 22 heures, ce dimanche. Bis repetita ?

Où et quand suivre les affiches ?

Deux grandes affiches qui vont donc animer ce dimanche déjà fourni en sport, puisque la Coupe du monde de rugby va notamment proposer un alléchant Afrique du Sud - Ecosse, à 17 heures 45. Un créneau parfait : il se cale entre les deux finales du jour ! Voici le programme :