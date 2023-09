Triathlon : l'Aveyronnais Sébastien Cazol prend la 5e place de sa catégorie au championnat du monde d'Ironman

Le triathlète de Livinhac a terminé 5e chez les 25-29 ans, dimanche 10 septembre à Nice.

Il visait le top 10 de sa catégorie, il s'est hissé jusqu'au top 5. Sébastien Cazol a réalisé une performance remarquable lors des championnats du monde d'Ironman, dimanche 10 septembre à Nice.

Le triathlète originaire de Livinhac a pris la 5e place chez les 25-29 ans. Il a accompli le copieux programme (3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied) en 9h27'43'', soit 26'44'' de plus que le Suisse Jari Claes, vainqueur de cette catégorie.