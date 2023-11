Livinhac-le-Haut. Bertille Réus a fêté ses 100 ans

Bertille Réus vient de fêter ses 100 ans. Oui, des centenaires il y en a de plus en plus. Mais des comme elle, c’est moins sûr. Car Bertille Réus, ou Nini pour les intimes, a le siècle heureux. Quasi autonome, elle vit toujours dans sa maison livinhacoise avec sa sœur de 97 ans, Juliette. La tête bien ancrée sur les épaules, les souvenirs toujours vivaces, le physique encore solide, débordante d’empathie et avec l’amour des animaux en bandoulière, elle poursuit son petit bonhomme de chemin jour après jour, de sa cuisine à son potager, ne refusant jamais de lever le verre à la santé de qui vient lui rendre visite. Si elle a longtemps vécu et travaillé à Cransac, elle est devenue depuis plusieurs dizaines d’années la figure historique du Square des tilleuls. Elle fait littéralement partie du décor et ses voisins, anciens et nouveaux, n’ont pas manqué de célébrer avec elle ce grand moment. Tout ce petit monde s’est donc retrouvé chez Ginette et Yves Bousquet pour marquer le siècle de vie de Nini. Son fils François et sa belle-fille Nicole étaient de la partie. Ses deux petits-enfants et ses deux arrières petits-enfants n’avaient pu faire le déplacement. À l’inverse du maire du village, Roland Joffre, qui compte bien la mettre à l’honneur lors du repas des aînés de la commune prévu le 3 décembre.

Et chacun, en attendant, de lui souhaiter de continuer un bon bout de temps sa route sur ce chemin pavé d’une longévité bien méritée.