Livinhac-le-Haut. Les jeunes élus ont reçu leur écharpe tricolore

Suite aux récentes élections, neuf enfants livinhacois ont été élus par leurs camarades des classes de CE2, CM1, CM2. Le tout s’est déroulé lors de "vraies" élections : isoloir, liste électorale et carte électorale. Ils ont été reçus en mairie et félicités comme il se doit par le maire Roland Joffre, qui leur a expliqué les fonctions de premier élu, le rôle du conseil municipal adulte et celui des enfants. Il leur a ensuite remis leur écharpe tricolore d’élus, un grand moment d’émotion pour ces jeunes ainsi adoubés. Étaient également présents à la cérémonie les parents, le conseiller départemental Christian Tieulié et le conseiller régional Pascal Mazet. Ces deux derniers ont expliqué à grands traits le rôle de leur collectivité respective. Et ont offert aux jeunes un set d’écriture et une housse de protection. Voilà des jeunes conseillers municipaux munis et prêts pour proposer et faire aboutir des projets sur la commune. Dans tous les cas, nous avons là un bel exemple d’engagement citoyen.