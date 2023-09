Rieupeyroux. Un city park pour étoffer l’offre sportive

Depuis le mois de juillet, le village dispose d’un city park (ou terrain multisports). Situé à côté de la piscine, du stade de foot et des courts de tennis, route de Prévinquières, il permet d’offrir aux habitants une nouvelle zone de loisirs. Le city park est en accès libre et accessible aux personnes à mobilité réduite. Il se compose de plusieurs espaces où il est possible de pratiquer en extérieur plusieurs sports, jeux au sol ou en hauteur : football, basket, handball, etc. Le coût de la réalisation s’élève à 98 298 € dont 19 660 € à la charge de la commune, une subvention de 61 763 € de l’Agence Nationale du Sport et 16 875 € du Département.