Cantine scolaire : les inscriptions sont ouvertes dans les arrondissements de Paris Centre

La période d’inscription pour la restauration scolaire est ouverte jusqu’au 15 septembre.

Chaque année, l’inscription et le calcul du tarif sont à renouveler. Votre tarif est calculé selon vos revenus. Pensez à inscrire vos enfants avant le 15 septembre afin de ne pas être facturés par défaut sur la base du tarif le plus élevé.

Les justificatifs à fournir pour l’inscription :

L’acte de naissance de l’enfant ou le livret de famille complet (uniquement pour une première inscription).

L’attestation CAF avec quotient familial de moins de 3 mois.

Si vous n’êtes pas allocataire CAF, l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2022 des représentants de l’enfant.

Comment s’inscrire ?

Sur internet via l’espace citoyen : https://www.espace-citoyens.net/cdepariscentre

Au guichet, en mairie de Paris Centre (2, rue Eugène Spuller 75003) : du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (pensez à apporter les justificatifs demandés)

Les agents de la Caisse des écoles Paris Centre viennent à vous pour vous aider dans vos démarches, dès la rentrée. Ils feront la tournée des écoles du 4 au 12 septembre à 8h15.

Lundi 11 septembre : Avenue Maria-Fauconnier, Tournelles-Vosges et Vaucanson

Contactez l’accueil de votre Caisse des écoles du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00

Par téléphone : 01 87 02 62 90

Par mail : cdepcaccueil@paris.fr