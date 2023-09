Mur-de-Barrez. Les troubadours chantent l’art roman

Vendredi 22 septembre, à 20 h 30, en l’église de Brommes. Aux sources de la poésie moderne : l’art lyrique des troubadours. Les troubadours inventent aux XIIe-XIIIe siècles l’art lyrique de la canso d’amor et révolutionnent à jamais la chanson dans tous ses aspects sociétaux et culturels. Du Limousin à Venise, de Toulouse à Tolède, dans les cours de l’autre côté de la Méditerranée, ces poètes musiciens de langue occitane deviennent de véritables passeurs d’idées nouvelles, porteuses de valeurs laïques et humanistes.

"Troubadours art ensemble", dirigé par Gérard Zuchetto, auteur de nombreux ouvrages et CDs sur l’art lyrique de Trobar, se produit dans le monde entier et ses créations sont marquées du sceau des festivals internationaux les plus exigeants.

Ce programme est un véritable tour d’horizon de la lyrique courtoise occitane, depuis Bernard de Ventadour jusqu’à Guiraut Riquier, doctor de trobar à la cour d’Alphonse El Sabio.

Cansos de la Fine amour, chansons satiriques et politiques, trobar clus et trobar lèu, pièces vocales et instrumentales, Cantigas de Santa Maria… aux multiples sonorités des instruments anciens tels que vièle à archet, tympanon, luth, guiterne, citole, rebec, vielle à roue, cornemuses, clarins… dans une recréation des chansons au plus juste d’une interprétation vive et colorée où le chant de la soprano Sandra Hurtado-Ròs, se fait l’écho talentueux autant que généreux des plus belles mélodies jamais composées aux XIIe et XIIIe siècles des troubadours.

Sandra Hurtado-Ròs, soprano chant et serpatti

Patrice Villaumé, tympanon, vielle à roue ténor, cornemuse. Bertrand Bayle, guiterne, citole. Laurence Fraisse, flûtes anciennes. Gérard Zuchetto, chant, clarins, vièle, direction. Contact : troubadours.ensemble@wanadoo.fr