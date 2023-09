Rodez : le Carto-club, un puits d'histoires !

La carte postale aveyronnaise, support de publicité : tel est le thème de bulletin No 83 du Carto club aveyronnais qui vient d'être publié. Douze de la centaine de membres que compte l'association ont activement oeuvré pour livrer un bulletin passionnant ! Nombre de commerces ruthéois et aveyronnais y figurent, des plus anciens au plus récents ! Car notez le bine, la carte postale n'a pas dit son dernier mot !