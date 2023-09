Sauveterre-de-Rouergue. Un mois de septembre riche en créativités au pôle des métiers d’art du Pays ségali

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le pôle organise une balade commentée du "sentier d’art en Bastide" en présence d’artistes et d’artisans. Ce sentier propose aux visiteurs de partir à la découverte de la bastide de Sauveterre-de-Rouergue, par la rencontre de ses créateurs contemporains et de leurs sept installations artistiques parsemées dans les ruelles et les chemins.

Le départ de la balade se fera depuis l’Ancre, l’espace boutique et exposition du pôle, à 14 h 30, samedi 16 septembre. Cet événement gratuit sera jumelé avec une ouverture tout le week-end de l’Ancre, de 14 heures à 18 h 30 (samedi 16 et dimanche 17 septembre). La semaine précédente, le pôle aura le plaisir d’accueillir le groupe de musique traditionnelle italienne Alberi Sonori en résidence pour travailler sur leur création Matizia. Organisée en partenariat avec l’Ajal, cette résidence donnera lieu à un temps de restitution, jeudi 14 septembre à 17 h 30 à la salle du four banal de Sauveterre-de-Rouergue. Pour l’occasion, une brève représentation du travail en cours de création sera proposée au public, suivi d’un temps d’échange avec les musiciens à la découverte de leurs instruments et processus de création. Cet événement gratuit est ouvert à tous sans réservation. Dès le lendemain, le pôle accueillera une nouvelle résidence de création artistique avec la venue d’Alex Bodea, artiste plasticienne nomade originaire de Roumanie, pour une période de quinze jours. La restitution de son travail devrait s’intégrer à la programmation 2024 des expositions temporaires du premier étage de l’Ancre.

Renseignements sur le pôle et ces différents événements au 06 98 61 74 64.