Estaing. Médiévales : deux jours de festoiement

Les Médiévales de l’an 23 ont offert 2 jours de liesse pour un retour au XIIIe siècle au cœur de la cité estagnole. Après avoir franchi la porte fortifiée, le ton est donné. Lambeaux de tissus suspendus, paille couvrant le sol, marché médiéval, spectacles et concerts, ateliers, tavernes, banquets… Le programme était chargé amuser le bon peuple estagnol et de nombreux visiteurs costumés.

Deux jours auront été nécessaires pour profiter pleinement de toutes les activités : démonstrations de taille de pierre, travail du cuir, boisselier, bougies, cordiers sur la terrasse du château ; campement militaire sur la placette ; atelier de calligraphie médiévale et atelier des senteurs au Jardin des Dames sans oublier l’association Les lames du savoir-fer, installée devant la mairie, avec sa forge pour le travail du fer. Au détour d’une rue, des musiques médiévales, des chants polyphoniques, du spectacle et des danses donnés par des troupes qui faisaient résonner leurs instruments mêlant des mélodies festives et colorées. Ces groupes se produisirent également en l’église Saint-Fleuret. Après avoir admiré des combats à l’épée sur la place La Priousse ou croisé des cavaliers sur leur monture, il était agréable de déambuler au cœur du marché médiéval.

Le soir venu, le grand banquet du samedi au foirail rassemblaient des centaines de gourmets venus savourer les cuissots préparés sur le barbecue géant par les maîtres-queux. Une soirée au cours de laquelle saltimbanques et troubadours se produisaient et emmenaient des participants dans une joyeuse farandole.

Le dimanche midi, on pouvait à nouveau faire ripaille sur l’esplanade du foirail. Pour s’amuser, des challenges étaient proposés. Le samedi après-midi, le challenge Claude-Barnier permettait à sept équipes de 4 personnes (représentant sept nationalités) de partir à la chasse aux trésors dans le village. Des épreuves très suivies et encouragées par un nombreux public. Après tout cela, une halte à la Taverne des Gueux Las pour quelques breuvages d’antan ou à la Taverne de l’Aburadou pour des boissons familiales s’avérait nécessaire pour se désaltérer. Ce fut un beau et chaud week-end. Alors vivement Les Médiévales 2024 !

