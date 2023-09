Séisme au Maroc : "Les oiseaux se sont mis à envahir le ciel, le sol à trembler", la nuit d'horreur de deux Aveyronnais

Vendredi 8 septembre, deux Aveyronnais habitant la commune de Gages, Camille et Julien, logés à Marrakech, ont vécu le séisme qui a secoué la région. Depuis, elles s'activent pour venir en aide aux familles démunies et racontent la vie sur place, entre Marrakech et Tiksit, village situé à moins de dix kilomètres de l'épicentre.

En vacances au Maroc depuis le mardi 5 septembre, Camille Delbosc, 27 ans et Julien Gaudu, 29 ans, se trouvaient sur la place Jemaa El Fna au centre de la médina, à Marrakech, au moment du séisme durant la soirée du 8 au 9 septembre. Ils étaient en train de manger au restaurant.

Julien et Camille habitent Gages. Photo - DR

Tout le monde s'est mis à courir et à crier

Comme les nombreux témoignages qui affluent de Français et d'Aveyronnais, le couple explique "que cela était très impressionnant. Les oiseaux se sont mis à voler et à envahir tout le ciel, le sol s’est mis à trembler très fortement, tout le monde s’est mis à courir et à crier. Nous avons cru mourir car face à une telle situation, on se retrouve impuissant".

Beaucoup d'habitants ont préféré dormir à l'extérieur. Photo - DR

Camille et Julien estiment avoir eu de la chance en puisque au moment de la secousse, ils se trouvaient "sur cette grande place et non pas dans les petites rues. Aucun débris nous est tombé dessus". Au moment du séisme, la panique était impressionnante.

Nous avons vu s'effondrer une tour de la mosquée de la place Jemaa El Fna

Au lendemain du séisme, la situation restait évidemment "compliquée au niveau matériel" en raison de beaucoup de dégâts, notamment une tour de la mosquée de la place Jemaa El Fna s’est effondrée, nous l'avons vu, ainsi que des maisons".

Entraide, couvertures, nourriture...

"Le Maroc est en deuil. Chacun pense à sa famille et s’entraide pour amener des couvertures ou de la nourriture. Beaucoup de monde donne son sang pour aider au maximum les hôpitaux pour soigner les blessés. Les secouristes sont sur place pour fouiller tous les débris des bâtiments écroulés".

Les dégâts matériels aussi sont énormes. Photo - DR

Aucun vol disponible avant notre retour le 12 septembre...

Camille et Julien ont envisagé un temps d'écourter leur séjour. "La peur qu'une réplique survienne est toujours présente, sans compter beaucoup de cauchemars. Mais aucun vol n’était disponible avant notre retour prévu mardi 12 septembre..."