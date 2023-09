Une inondation peu commune et qui aurait pu être dramatique s'est déroulée à São Lorenco de Bairro, un petit village au sud de Porto, ce dimanche 10 septembre.



Un véritable torrent. Mais un torrent de vin rouge. C'est ce qu'ont vu couler dans la rue de Cima les 2 000 habitants du village portugais de São Lorenco de Bairro dans la matinée de ce dimanche 10 septembre.

Trois fois la production annuelle de l'AOC marcillac

Environ 2,2 millions de litres de vin rouge, soit presque l'équivalent d'une piscine olympique ou encore environ trois fois la prodution annuelle de l'AOC de Marcillac, se sont en effet déversés dans cette rue descendante et des rues et chemins avoisinants, après l'éclatement de deux cuves de la distillerie Levira, située au-dessus du village, rapporte le Huffington Post. Si cette inondation insolite n'a pas fait de victimes, elle a causé quelques dégâts dans les jardins, les terrains, et a inondé au moins une cave, d'après le Diario Coimbra.

Les pompiers et les ouvriers de la commune et ont évité une catastrophe environnementale en acheminant l'essentiel de ces litres et ces litres de vin sur des terrains ou vers une station d'épuration, en évitant que ce torrent "pinardier" n'arrive à se jeter dans la rivière Certima.

Les responsables de la distillerie ont adressé leurs excuses à la population et dit assumer " l’entière responsabilité des coûts liés aux réparations et au nettoyage des dégâts".