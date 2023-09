Espalion. Des belles découvertes en perspective

Ces journées sont l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir, souvent gratuitement, les témoignages du passé.

À Espalion : les musées seront en première ligne. Le musée des Mœurs et Coutumes (anciennes prisons) sera ouvert, en visite libre, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 à 18 heures (visite commentée à 11 heures). Animations à 14 heures (jeu de piste) et à 15 heures (atelier jeune public). À 16 heures, spectacle musical avec le groupe N’zassa Faré. Le musée Joseph-Vaylet et du scaphandre sera lui aussi ouvert de 14 à 18 heures. À 16 heures, conférence "Les scaphandriers pieds-lourds bagnards en Nouvelle-Calédonie".

Le château de Calmont (tarif réduit) sera ouvert de 10 h 30 à 18 heures. Visite libre avec animations, Visite guidée à 11 heures. À 11 heures et 14 heures et initiation et démonstration de béhourd (sport de combat impliquant l’utilisation d’armes et d’armures issues du Moyen Âge). À 16 heures tir au trébuchet et visite guidée par le propriétaire Thierry Plume.

Église romane de Perse : visite commentée toutes les demi-heures. Chapelle des Pénitents Blancs : visite libre ou commentée, atelier restauration de mobilier sacré à la feuille d’or de 14 à 18 heures.

Visite libre des églises de Flaujac de 10 heures à 17 h 30 et de Calmont de 14 heures à 17 heures.

Bessuéjouls : visite libre des églises de Bessuéjouls de 8 heures à 18 heures et de celle de Cohulet de 10 heures à 18 heures.

Le Cayrol : visite libre de l’église et de la chapelle de l’hôtellerie de l’abbaye de Bonneval de 10 heures à midi et de 14 h 30 à 17 heures le samedi et de 14 h 45 à 17 heures le dimanche. À Anglars, de 14 heures à 17 heures, visite commentée du musée des ardoisières et visite libre de l’église fortifiée.

Saint-Côme-d’Olt affiche son passé

Depuis début juillet, les murs du centre du village accueillent une exposition permanente illustrant des tranches de la vie du bourg au début du XXe siècle. Les nombreuses images reviennent sur la physionomie des rues du village qui n’ont pas profondément changé. On y voit les anciens commerces disparus et des scènes de la vie quotidienne, comme celle de ces femmes faisant leur lessive au bord du Lot dans les années cinquante.

Certaines images des années trente replongent les plus anciens dans de lointains souvenirs de leur enfance. Un plan cadastral datant de l’époque napoléonienne permet, entre autres, de visualiser les étroites voies d’accès au village qui menaient à Espalion ou vers Aubrac. Ce regard sur le passé semble ne laisser personne indifférent, comme en témoigne l’intérêt qu’il suscite auprès des nombreux visiteurs du village. Cette exposition a été réalisée par la mairie et l’Association de sauvegarde du Vieux Saint-Côme grâce au fonds d’images légué par son ancien président Robert Latapie et à des documents privés.

Une belle balade en perspective à travers ce plus beau village mais aussi l’opportunité de découvrir la chapelle des Pénitents, l’église paroissiale (visite libre), de suivre une visite commentée du clocher de 14 heures à 16 h 30.

Le couvent de Malet propose aussi une visite guidée à 10 heures et 15 heures sur le thème "Malet, hier et aujourd’hui" ainsi qu’à 17 heures un concert de chants et guitares "En marche sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle". Samedi à 9 heures et à 15 heures, rendez-vous au foirail pour une balade commentée à Sonilhac.