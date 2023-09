Football : trois choses à savoir sur Angers, le prochain adversaire de Rodez

Le Raf (14e) reçoit Angers (7e), samedi 16 septembre à 19 heures, au stade Paul-Lignon, pour le compte de la 6e journée de Ligue 2.

Déjà trois clean sheets

En ce début de saison, le point fort d'Angers est assurément sa défense. Ce dernier affiche d'ailleurs le 3e meilleur bilan de Ligue 2 dans l'exercice, avec seulement trois buts encaissés. Avant d'entamer la cinquième journée, le Sco a déjà réalisé trois clean sheets, face à Annecy (0-0) et le Paris FC (2-0), ainsi qu'à Dunkerque (0-1).

Zinedine Ferhat vers son premier match avec Angers

Zinedine Ferhat, passé notamment par la Ligue 1 avec Nîmes et par le Turquie avec Alanyaspor plus récemment, a rejoint l'Anjou cet été, dans les dernières heures du mercato. Un gros coup pour le Sco, qui a ainsi récupéré un joueur d'expérience déjà rompu à la Ligue 2. "Je connais bien ce championnat. Je ne vois pas ça comme un retour en arrière. Je suis là pour progresser encore", disait-il lors de sa conférence de presse de présentation. Ferhat n'a pas encore joué la moindre minute avec son nouveau club, et a ressenti de "légères douleurs musculaires" ces derniers jours. Mais d'après nos confrères de Ouest France, l'ailier droit serait désormais remis et "apte" à jouer à Paul-Lignon.

Le Sco n'a jamais affronté Rodez

Le match de samedi signera le premier affrontement entre Ruthénois et Angevins dans l'histoire. Jusqu'alors, les deux formations s'étaient comme évitées en championnat. Lorsque Rodez était en D2, dans les années 90, Angers y était aussi... mais dans une autre poule. Quand le Raf accédait au National, en 2007, le Sco le quittait, lui, pour la Ligue 2 ! Bref, il a donc fallu attendre la descente des "blanc et noir" la saison passée, après un exercice de L1 catastrophique, pour les voir opposés aux sang et or sur un terrain.