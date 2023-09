Calmont. Reprise des soirées avec "Musiques et danses d’antan"

A l’heure de la rentrée, l’association reprend ses activités, aujourd’hui, vendredi 15 septembre, dans la salle de Magrin. Comme par le passé, les cours de danse débuteront à 20 h et seront suivis de la soirée dansante de 21 h à 23 h 30.

L’assemblée générale du club se déroulera ce même soir vers 21 h 15. L’équipe remercie les nombreux adhérents de la saison dernière d’avoir été aussi présents, et aux nouveaux également.

Les amateurs de danses traditionnelles sont invités à venir nombreux, la première soirée sera gratuite pour tous. La deuxième soirée aura lieu le 22 septembre et les suivantes tous les 15 jours le vendredi soir. Accordéonistes et cabrétaires seront heureux de jouer pour vous dans une ambiance amicale et conviviale.