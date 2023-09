Marcillac-Vallon. Belle saison pour le club de natation

Grâce à leurs bonnes performances, Adrien Aurejac, Noellie Bisson et Bertille Saules, trois jeunes licenciés du Club de natation Causse et Vallon (CNCV) avaient obtenu leur sélection pour le critérium national de natation estivale qui s’est récemment déroulé à Chauffailles en Saône-et-Loire.

Malgré une météo capricieuse et peu favorable ponctuée d’orages et de pluie, les trois nageurs locaux ont néanmoins réussi à améliorer leurs records personnels dans une compétition au niveau très relevé. Ils se sont mesurés à leurs homologues de Bourgogne Franche Comté, Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie, mais aussi de Nouvelle Aquitaine et des Pays de la Loire….au total, quelque 300 nageurs issus de 45 clubs. En grande forme, Adrien a battu deux records du club (50 mètres et 100 mètres nage libre) tandis que Bertille et Noellie obtenaient des places honorables dans leur catégorie où elles étaient parmi les plus jeunes. "Nous avons passé un très bon week-end dans une ambiance chaleureuse et conviviale, notamment en compagnie des nageurs des autres clubs occitans que nous avons retrouvés", indiquent ces trois jeunes dont les performances récompensent leur motivation et l’investissement qu’ils consacrent à leur sport favori.

"D’autres jeunes nageuses et nageurs sont passés tout près de la qualification pour ce critérium, espérons que ce sera pour l’été prochain", précisent les dirigeants du CNCV qui dressent un bilan très positif de cette saison estivale et attendent avec impatience le prochain rendez-vous de l’été 2024 pour de nouveaux challenges.