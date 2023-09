"Les calculs ne sont pas bons" : sur l'A75, ce conducteur commet une erreur qu'il paye au prix fort

Sur l'autoroute A75, les gendarmes ont arrêté un conducteur qui a tout perdu, mercredi 13 septembre 2023, en fin d'après-midi.

"Les calculs ne sont vraiment pas bons" : c'est ainsi que la gendarmerie ponctue son intervention, menée en fin d'après-midi, mercredi 13 septembre 2023 sur l'A75. En effet, le conducteur qui a croisé la route des gendarmes a commis une erreur fatale...

168 km/h au lieu de 90

C'est la gendarmerie de l'Hérault qui relate les faits. Ceux-ci se sont produits dans la commune de Pégairolles de l'Escalette. A 17 heures 30, ce 13 septembre, ils procèdent à un contrôle et croisent un automobiliste circulant à très, très vive allure. Sur cette portion de l'A75 limitée à 90, la vitesse enregistrée est de... 168 km/h !

Permis, voiture...

Les gendarmes, qui déplorent un comportement "totalement irresponsable et inconscient", ont interpellé le conducteur. Et celui-ci a payé son erreur au prix fort. "Un déni qui a un prix : celui du retrait du permis et de la belle voiture", écrivent-ils sur Facebook, en joignant à leur récit une photo du bolide embarqué.