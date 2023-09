Enfant de 7 ans retrouvé mort à Perpignan : l'oncle et la grand-mère accusés de non-dénonciation du meurtre

Le père, l'oncle et la grand-mère du côté paternel ont été déférés ce samedi.

Jeudi 14 septembre 2023, un enfant de 7 ans a été retrouvé mort dans un appartement de Perpignan (Pyrénées-Orientales), nu dans une baignoire avec le corps en partie congelé. Le père a demandé l'intervention des pompes funèbres, et ces dernières, inquiètes de cet appel, ont alerté les forces de l'ordre.

L'entrée de l'appartement a été forcée, menant à la découverte du corps de l'enfant. Le père de 28 ans, qui était présent dans l'appartement, a été interpellé. Ce samedi 16 septembre, il a été déféré devant le parquet de Perpignan alors qu'une information judiciaire a été ouverte pour meurtre et tentative de meurtre.

L'oncle et la grand-mère de l'enfant ont également été déférés pour "non-dénonciation de crime". Les trois suspects vont être présentés au juge d'instruction puis au juge des libertés et de la détention, rapportent nos confrères de L'Indépendant. Le placement en détention provisoire a déjà été requis à l'encontre du père et de l'oncle, quand un placement sous contrôle judiciaire est requis contre la grand-mère de 61 ans.

Deux fillettes à l'hôpital

L'information judiciaire concerne le meurtre du petit garçon, mais aussi la tentative de meurtre de ses deux jeunes sœurs âgées de 3 et 4 ans. Le soir de l'épouvantable découverte, elles se trouvaient au centre hospitalier de Perpignan. Leur visage était tuméfié, l'une des fillettes souffrait d'une grave blessure au crâne.

Le père les aurait confiées à la grand-mère jeudi. "Il est arrivé avec les deux petites filles. Il en avait une sur l'épaule, dans un drap, à moitié morte. Il l'a mise dans les bras de la grand-mère. Il les avait massacrés. La grand-mère lui a demandé où était le petit garçon et il lui a répondu 'il est mort'", a témoigné une amie de la grand-mère à L'Indépendant.

Une autopsie attendue en début de semaine

Une autopsie est attendue en début de semaine pour comprendre les causes de la mort du petit garçon. Le parquet de Perpignan annonce la mise en place "d'un soutien psychologique, par le biais de France Victimes 66, au bénéfice de la grand-mère maternelle et de la mère des enfants".