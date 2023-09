Handball : le Roc s’est rassuré en frissonnant

Les bleu marine ont mené sans jamais réussir à tuer le match, samedi 16 septembre face à Bouguenais (33-30). Mais l’essentiel y est : une deuxième victoire en deux matches, en Nationale 2.

Le Roc a manqué de peu de suffoquer, samedi 16 septembre. En témoigne l’accolade débordant de soulagement entre l’entraîneur Yohann Ploquin et son adjoint Joël Chassagne à quelques secondes du buzzer. Les bleu marine l’ont emporté de peu (33-30) face à Bouguenais, grâce à un sprint final haletant. Et pour son premier match à l’Amphithéâtre depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe à l’intersaison, Ploquin a failli en avoir le souffle coupé.

Il faut dire que les siens se sont fait peur toute la rencontre. Les Aveyronnais ont fait les montagnes russes, menant de + 3 et se faisant reprendre quasiment immédiatement par les visiteurs. En soixante minutes, la bande à Robin Besset n’a qu’une seule fois dépassé les trois buts d’avance… à la 60e minute, quelques secondes avant que Bouguenais ne marque au buzzer. "Les ballons pour tuer le match, on les a eus. Des ballons de +4, on a eu ça tout le match, insistait Yohann Ploquin. Ce sont des shoots loupés, ce sont des fautes techniques… Tout ce qui est faute individuelle, c’est la tête qui doit faire le travail. Et finalement, la tête va bien !", nuance l’entraîneur, soupirant de soulagement.

Car même s’ils se sont fait peur, et qu’ils ont dû reprendre deux fois les Bouguenaisiens, les joueurs du Roc ont assuré l’essentiel : trois points supplémentaires. Et ils se sont rassurés après le succès 26-27 durement arraché à Lormont, samedi dernier. " C’est ce que j’ai dit aux garçons avant le match : on peut être dans le premier wagon, celui de ceux qui auront gagné les deux premiers matches. Et c’est bien qu’on se montre et qu’on soit dans ce bloc-là d’équipes sur lesquelles il va falloir compter pour jouer les premières places. "

Ce n’est que le début du chemin. L’entraîneur le reconnaissait après la rencontre : "Ce n’était pas parfait". Mais le Roc est bien dans le premier wagon.

Mi-temps : 16-15.

Rodez-Onet : Gaye 15 arrêts – Fernandes 5 buts, Aroca 7 dont 1 sp, Silva 2, Llorente 8 dont 4 sp, R. Besset (cap.) 1, Soulaimana, M. Besset 1, Morzier 1, Cham 6, Bitonti 2, Avit, Ristovski.

Bouguenais : Kerviel 1 arrêt, Faidi 14 – Landais, R. Jaunet 4 buts, Delanef 6, Simon 6, Reos 2, Henry 2, Q. Jaunet 6 dont 1 sp, Penvenne, Silva 1, Le Baccon (cap.), Allard 3.