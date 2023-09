Luc-la-Primaube. Des activités pour les enfants et les ados tous les mercredis à la MJC

Les thèmes retenus durant les mois de septembre et d’octobre pour les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC le mercredi sont "Les contraires !" pour les 3/5 ans, "Création et vie quotidienne" pour les 6/8 ans et "Multisports" pour les 9 ans et plus.

Les 12 à 17 ans peuvent se retrouver à l’espace jeunes avec l’animateur jeunesse Antoine le mercredi de 14 h à 18 h, le vendredi soir de 19 h à 23 h et le samedi de 14 h à 18 h.

Ils y trouveront un espace qui leur est dédié avec : baby-foot, billard, table de ping-pong, des jeux de société, une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, des casques de réalité virtuelle, une playstation, une switch…

Au programme de ce mercredi 20 septembre, conte "Carnicouflette et Tourniminous" le matin et sport l’après-midi pour les plus petits, projet journalisme avec Mélanie, projet sportif et fabrication de marque-pages pour les 6 à 8 ans, sport kin ball le matin et après-midi créatif (fresque collective avec l’artiste Bault) avec les 9 ans et plus.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.

Accompagnement à la scolarité

Inscriptions le jeudi 21 septembre de 16 h 45 à 18 h 30. Gratuit. Du CP au CM2 à l’Espace St-Exupéry pour les enfants scolarisés à La Primaube, à la Salle d’animation de Luc pour les enfants scolarisés à Luc.

Infos et réservations sur www.mjcllp.fr ou au 05 65 42 30 33.