"Les Souvenirs de Nestor" : le grand rassemblement au Buron des Bouals sur l’Aubrac

Les "souvenirs de Nestor" ont invité tous leurs bénévoles pour un grand rassemblement au Buron des Bouals.

Pas moins de 80 bénévoles sur la centaine présente pour le festival des bandas d’Espalion 2023, sont venus pour un moment festif autour du traditionnel aligot-saucisse.

Les autres clients, nombreux au buron, ont pu également profiter de l’ambiance et du mini-concert donné par la Banda pour le plaisir du plus grand nombre.

Tous les ans, la banda "Les souvenirs de Nestor" d’Espalion regroupe ses bénévoles pour les remercier du travail effectué et de leur implication, essentiels au bon déroulement du festival.

Le président de l’association, Philippe Cabrolier, les a d’ailleurs remerciés chaleureusement tout en saluant l’arrivée de nouveaux bénévoles qui, au vu du nombre croissant des festivaliers d’année en année, nécessite une organisation sans faille et une logistique de plus en plus impressionnante.

Il a également rappelé que toutes celles et ceux qui souhaitent participer à leur mesure et en fonction de leur disponibilité, à la vie de ce festival sont les bienvenus que ce soit pour l’installation du matériel, pour servir aux points de buvette et de restauration, pour accompagner une banda et pour bien d’autres actions.

L’édition 2024 est lancée

Philippe Cabrolier a profité de ce moment d’échange pour donner rendez-vous à chacun les 1er et 2 juin, pour l’édition 2024 du festival. Les candidatures des bandas sont d’ores et déjà ouvertes ce, jusqu’au 20 octobre.

L’association "Les souvenirs de Nestor" se dote d’un site internet : ttps ://lessouvenirsdenestor.fr/ Toutes les informations sur la vie de la banda et sur le festival sont à disposition de tous sur ce site internet, avec beaucoup de souvenirs en images et vidéos. Ce support développé en partenariat avec la société de communication "la plume nomade" basée à Bozouls va vivre et proposera des informations régulièrement mises à jour.

Un formulaire de contact en ligne est à la disposition de tous, que ce soit pour s’informer ou s’impliquer dans l’association.

Les "Nestors" se remettent maintenant au travail pour préparer la nouvelle édition 2024 du festival.