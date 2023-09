Estaing. Les remerciements des Médiévales 2023

Après trois années d’absence ou de demi-teinte, les Médiévales d’Estaing de l’an 23 se sont déroulées avec tout leur faste d’antan au cours du week-end des 9 et 10 septembre. Le soleil était de la partie, la chaleur aussi, une chaleur un peu trop caniculaire d’ailleurs, ce qui a dissuadé une partie des habitants et des visiteurs de se balader dans les rues de la cité et dans le marché médiéval. En revanche, nombre d’entre eux ont été attirés par la fraîcheur des tavernes ou de l’église lors des concerts.

Cet événement festif, qui marque la fin de l’été, est d’une grande importance pour Estaing et ses alentours. Il doit sa réussite à la conjugaison de contributions de tous ordres, renouvelées de Médiévales en Médiévales. "Merci aux municipalités d’Estaing, de Sébrazac et du Nayrac, pour la mise à disposition de moyens humains et matériels. Merci à la Fondation Valéry Giscard d’Estaing qui nous donne libre accès au château durant tout le week-end. Merci aux commerçants et artisans d’Estaing qui ont "sponsorisé" les Médiévales 2023 ou qui ont apporté leur aide logistique. Merci aux très nombreux bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui se sont impliqués pour préparer, cuisiner, servir, ranger… Un grand merci à chacun d’entre vous, que vous ayez été gros bras, petite main ou travailleur de l’ombre. Merci aussi aux Estagnols qui ont redonné vie au village moyenâgeux en revêtant, comme habituellement, le costume du XIIIe siècle. Cette participation du "bon peuple estagnol" est très appréciée des visiteurs. Encore une fois merci et rendez-vous les 7 et 8 septembre de l’an 24 pour de nouveaux festoiements médiévaux".