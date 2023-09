Sixième régulation des urgences de Decazeville en deux mois : la fois de trop pour les soignants qui expliquent pourquoi ça coince

Inquiètes pour l’avenir des Urgences de Decazeville, l’intersyndicale CGT-CFDT et l’association des Amis du Tous Ensemble appellent à un grand rassemblement devant l’hôpital le mardi 19 septembre alors que se profile la 7e régulation du service en moins de deux mois, dans la nuit de mardi à mercredi derniers.

Pour la sixième fois depuis juillet, les urgences de Decazeville ont été régulées samedi 16 septembre depuis16 heures jusqu'à dimanche 8 h 30. Une de trop pour les syndicats qui s’inquiètent de l’avenir de ce service et qui ont appelé au rassemblement devant l’hôpital ce mardi 19 septembre à 17 h 30… avant même de savoir que les urgences allaient être régulées une septième fois le soir même à Decazeville.

"Nous ne pouvons accepter pour notre Bassin de population une dégradation de plus de l’offre de soins. Si aujourd’hui nous ne faisons rien, le service des Urgences fermera", dénonce dans un communiqué l’intersyndicale CGT et CFDT.

"Chaque journée de plus de régulation pour les Urgences de Decazeville est une journée de trop". Une inquiétude balayée par Vincent Prévoteau, directeur des centres hospitaliers du nord Aveyron. “Les Urgences fermées à Decazeville, c'est inimaginable. On a maintenu le laboratoire et mis en place un plateau d’imagerie médicale. [...] On vient également d’obtenir l’autorisation pour l’installation d'une IRM.”

Même si le directeur départemental de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Benjamin Arnal rappelle que l’institution s’est engagée à maintenir le service des Urgences ouvert, les régulations pour manque d’urgentiste - un seul sur ces périodes - s'enchaînent et font craindre au personnel un affaiblissement de l’ensemble des services de l'hôpital decazevillois, dont la maternité a déjà été fermée en juillet 2017. "Les Urgentistes sont notre ressource médicale. Actuellement, nous en avons que deux", pointe Stéphanie Ruiz, co-secrétaire du syndicat CGT santé du centre hospitalier de Decazeville. "On a peur des conséquences en cascade de ces régulations sur l’ensemble des services. À Decazeville, on a l’expérience des fermetures.”

Une loi Rist à risque

Les organisations pointent notamment du doigt l’entrée en vigueur en avril dernier de la loi Rist, votée en 2021, qui encadre la rémunération des médecins intérimaires à l'hôpital public contrairement aux cliniques privées. Elle pousserait, selon elles, les médecins intérimaires à quitter le service public pour rejoindre des cliniques privées où la rémunération n’est pas plafonnée. “Nous n’avions pas de problème de régulation jusque-là. Mais en juin, on a commencé à sentir qu’il était de plus en plus compliqué de remplir le planning", relève la représentante syndicale. "Certains urgentistes intérimaires réguliers sont partis.”

“Nous ne sommes pas sur un marché mais dans le service public hospitalier”

Une loi Rist que soutiennent Vincent Prévoteau, aussi président de l’Association des directrices et directeurs d’hôpital (ADH) qui a défendu la mesure, et Benjamin Arnal, au nom de ”l'équité au sein du service public hospitalier”. “La question est de savoir si un médecin doit toucher pour 24 heures le salaire d'une ou deux infirmières”, pointe ce dernier. “Nous ne sommes pas sur un marché mais dans le service public hospitalier.”

Mais sans contester le besoin de plafonner la rémunération des médecins intérimaires pour mettre fin à la surenchère des professionnels, une proposition de loi du 25 avril signée par le député Laurent Alexandre demande d’appliquer cette restriction aux cliniques privées. “Sous couvert d’une lutte légitime contre la rémunération abusive de médecins intérimaires, de nombreux hôpitaux publics et services d’urgences sont affaiblis, voire menacés de fermeture”, pointe l'élu dans un communiqué. Cette situation dégradée met “en danger notre territoire et particulièrement les personnes les plus fragiles”.

La médecine de ville tant bien que mal en renfort

S’il reconnaît un manque d’Urgentistes, Vincent Prévoteau assure néanmoins que “réguler, ce n’est pas dégrader”... “La question n'est pas de limiter l'accès aux besoins d'urgence. L'objectif est de faire en sorte que les urgentistes fassent de l'urgence. [...] Si les patients arrivent de manière indifférenciée, on va mettre l'établissement en difficulté.” Selon Benjamin Arnal, l’état de santé de près d’un tiers des personnes arrivées aux Urgences ce lundi à Rodez, où le service de l'hôpital était également régulé, relevait en effet de la médecine générale.

“Certains habitants n’ont même pas de médecins traitants ou ont des grandes difficultés pour consulter”

Mais dans le futur, les régulations aux Urgences de Decazeville pourraient se multiplier. L’ARS compte notamment sur la médecine de ville pour épauler l'hôpital, avec le développement du service d’accès aux soins (SAS), un dispositif prévu par le Pacte de refondation des urgences de 2019, puis réaffirmé lors du Ségur de la santé en 2020. “C’est la combinaison des urgences et de la médecine de ville, qui permet de mieux orienter, mieux réguler, explique le directeur départemental. L'arrivée de nouveaux médecins généralistes permettra de conforter les soins non programmés et l'accueil des patients sans rendez-vous.”

Un “travail collectif” entre la médecine libérale et la médecine hospitalière qui est la “clé”, même s’il ne s’agit pas de “transférer la charge sur la médecine libérale”, elle aussi en grande souffrance dans les territoires ruraux. “Certains habitants n’ont même pas de médecins traitants ou ont des grandes difficultés pour consulter”, déplore Stéphanie Ruiz. “Notre territoire manque d’attractivité pour les professionnels. Si en plus, ils doivent pallier le manque de personnels aux Urgences…”

Pour tenter de répondre à ce manque, un médecin salarié de la région devrait s’installer prochainement à Livinhac-le-Haut. Loin de la panacée.

Incompréhension dans le renouvellement du conseil de surveillance

Deux membres des Amis du Tous Ensemble, Lilian Lamagat et Louise Debaecker, intègrent le conseil de surveillance de l'hôpital de Decazeville pour un mandat de 5 ans. Mais l'association, qui s’est constituée en tant que telle après la fermeture de la maternité pour représenter les usagers au sein du Conseil de surveillance de l'hôpital et qui avait candidaté en mai 2022, semblait ignorer ces nominations. Idem pour le président du conseil de surveillance, le docteur Maurice Andrieu :

"La commission médicale d'établissement (CME) a été renouvelée mais pas le conseil de surveillance. Il y a encore au moins deux postes vacants".

Pourtant, "le dossier est bouclé depuis 6 mois", indique Christelle Dumoulin, directrice déléguée du centre hospitalier de Decazeville, qui assure que ces deux nouveaux membres seront présents lors du prochain conseil de surveillance, en octobre.

“La population se pose des questions"

Un manque de communication qui a entretenu le flou sur la situation à l'hôpital de Decazeville. L’association déplore en effet le manque d'informations et insiste sur l’urgence d’une concertation : "La population se pose des questions et nous sommes incapables d’y répondre. [...] Il est nécessaire d’avoir un poste de surveillance au sein de l'hôpital. On ignore de plus en plus les acteurs de la société civile, qui sont des facteurs de démocratie", s’indigne Hubert Jeanbenoit, président de l’association.

Les Amis du tous ensemble appellent également au rassemblement ce mardi 19 septembre à 17 h 30.