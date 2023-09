Anglars-Saint-Félix. Dans la course des Calazous

Après une première édition l’an passé couronnée de succès, l’association des parents d’élèves organise une nouvelle course des Calazous, dimanche 1er octobre. Cette manifestation a pour but de présenter le sport aux enfants sur des distances de 100 m, 500 m et 1 km.

Des formats adultes pour les sportifs seront cette année proposés avec, en plus de la course de 13 km (8 € l’inscription) et randonnée 13 km (5 €), une course de 5 km (5 €) et une rando de5km (5 €) avec possibilité d’initiation à la randonnée d’orientation sur le 5 km. Inscriptions à la course aussi sur chronometrage.com. Départs des courses enfants entre 9 et 10 heures.

Départ de la course à 10 h 30, de la rando de 13 km à 9 heures, de la rando 5 km à 10 h 45, et de la course 5 km à 11 h 15. Repas fritons, aligot, saucisse, tarte proposée le midi, sur réservation sur chronometrage.com avant le 22 septembre.