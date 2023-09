Football : passion intacte pour les vétérans aveyronnais

En Aveyron, 829 footballeurs ont une licence vétéran. Et le fait d’avoir plus de 35 ans ne freine pas ces amoureux du ballon rond.

Les effectifs des clubs fourmillent de très jeunes amateurs de ballon rond, majoritairement porteurs du maillot de Mbappé dont ils sont des fans inconditionnels. Bon nombre de leurs ascendants, parents voire grands-parents, restent de fervents adeptes du football. Ces vénérables vétérans prolongent une carrière de plus ou moins haut niveau, mais avec une approche bien moins contraignante et peu soucieuse du score et du classement.

Une passion inaltérable mais évolutive

Grand nombre de clubs alignent une équipe de vétérans, toujours parée pour un tournoi. Et surtout par les incontournables prolongations conviviales et festives qui permettent de garder le contact avec les partenaires et adversaires du temps jadis, lorsqu’il était impératif de gagner, d’être ponctuel voire en avance pour les rencontres hebdomadaires, assidu aux entraînements, déterminés sinon teigneux dans ses prestations sur le terrain… Des contraintes, des exigences, des impératifs qui ne sont acceptables que dans une certaine limite d’âge et de durée.

La passion du football est inaltérable mais évolutive. Un joueur de plus de quarante ans ou a fortiori de plus de soixante a souvent rendu au football ce qu’il a pu lui apporter en devenant encadrant, accompagnateur, dirigeant de club, simple supporter des forces de relève du club cher à son cœur ou plus rarement arbitre officiel. Il est rare qu’un vétéran hésite longtemps pour accepter d’intégrer une équipe de cette catégorie férue de bons principes de comportement prudent et où les tacles sont prohibés, d’entraînements pépères sinon prétextes à une escapade familiale, de rencontres prolongées par un repas partagé et dont le résultat n’a qu’une importance très relative.

Pas de calendrier sportif mais des tournois et des amicaux

Bon nombre refusent de s’astreindre au prétexte d’un droit d’aînesse au suivi régulier d’un calendrier sportif, et ne sont partants que pour des tournois ou des matches amicaux. La licence tient lieu d’assurance pour le cas où ces règles de modération et de correction du jeu n’auraient pas empêché le pépin contrariant la présence au taf le lendemain, ou pour quelques jours.

La mixité n’est guère entrée dans les mœurs vétéranes mais les épouses et conjointes sont davantage acceptées pour les troisièmes mi-temps (et, complémentairement, pour les tâches que ces anciens sportifs peinent à assumer après une homérique prestation). Ainsi va la vie du milieu des aînés du football qui n’entendent pas limiter leur implication sur leur canapé pour apprécier les prestations de l’équipe nationale ou de celle de leurs professionnels favoris. Cette vie d’après n’a rien de monotone et il est prévisible que les effectifs de footballeurs de catégorie vétérans ne faibliront pas !