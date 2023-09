L'utilisation de X (ex-Twitter) sera-t-elle bientôt entièrement payante ?

X (ex-Twitter) sera-t-il bientôt entièrement payant ? Elon Musk, propriétaire du réseau social l'envisage.

Le réseau social X (ex-Twitter) pourrait introduire "un petit paiement mensuel" pour tous les utilisateurs, a déclaré ce lundi 18 septembre, son propriétaire le milliardaire Elon Musk.

Selon le patron de la plateforme, cette nouveauté serait "le seul moyen d’éradiquer les robots".

Cette déclaration a été lâchée par Elon Musk, ce lundi 18 septembre lors d'un débat avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le milliardaire qui ont échangé en direct sur la plate-forme sur les dangers liés à l'intelligence artificielle (IA), la politique israélienne et la modération des contenus sur X, et plus globalement son modèle.

Une plateforme qui cherche à gagner de l'argent

Si le flou règne sur la proposition du milliardaire, une petite panique s’est emparée des utilisateurs de X.

En effet, ce n’est pas la première fois que cette idée est avancée. Déjà le 8 novembre 2022, le site spécialisé Platformer révélait qu’Elon Musk a "évoqué le fait de faire payer pour l’ensemble du site", alors que la plateforme cherche à gagner de l’argent, dans un contexte de licenciements massifs et de fuite des annonceurs.

Alors si cette possibilité devenait réalité, combien devraient payer les utilisateurs et utilisatrices de la plateforme ?

Elon Musk a évoqué un prix inférieur à l’abonnement pour Twitter Blue, soit moins de 9,60 € par mois.