Interdire le téléphone portable dans l'espace public ? Un maire organise un référendum pour trancher

Le débat sur le temps passé à regarder les écrans n'en finit plus de faire jaser. À tel point que dans une petite commune de Seine-et-Marne, un maire passe par la case référendum, ce samedi 3 février 2024.

Ce samedi 3 février n'est, en temps normal, pas un jour de scrutin. Mais la commune de Seine-Port (Seine-et-Marne) a décidé de bouleverser le calendrier : le maire sollicite ses habitants dans le cadre d'un référendum.

"Proche d'une catastrophe sanitaire et pédagogique"

Au micro de BFM TV, Vincent Paul-Petit, édile LR de la commune de 1 500 habitants, a rappelé les propos de Gabriel Attal, Premier ministre, au moment d'évoquer la question du téléphone portable. "Il le dit lui-même, on est proche d'une catastrophe sanitaire et pédagogique. Donc nous voulons aider les familles, notamment proposer aux enfants de sortir dehors, d'aller faire du sport, de bouger, de rencontrer des autres amis sans écran pour parler en direct plutôt que via des réseaux sociaux qui les abîment".

Seine-et-Marne: un maire organise un référendum pour interdire le téléphone portable dans l'espace public — BFMTV

Une charte communale

Comme il l'a déclaré dans les colonnes du Parisien, le maire soumet à référendum, ce samedi, "une charte communale pour bon usage des écrans". Et a parlé de quatre restrictions, regroupées dans la règle dite des "quatre pas" : pas devant l'école, pas dans les commerces, pas en marchant dans la rue et pas à plusieurs dans l'espace public.

En cas d'adoption, le texte ne prévoit pas d'amende s'il n'est pas respecté. "Ce motif ne peut pas être verbalisé. Nous préférons jouer sur la responsabilisation, la bienveillance et l'humour aussi", a argumenté l'élu.

Vers un arrêté municipal ?

Si ce texte remporte ainsi, ce samedi, une majorité de voix, c'est donc un arrêté municipal qui verra le jour, dans la foulée. Par ailleurs, nos confrères ajoutent que la commune s'engage à offrir un téléphone neuf touches, servant uniquement à appeler, aux futurs collégiens dans le cas où leurs parents ne leur achètent pas de smartphone avant leur entrée au lycée.