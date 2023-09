Plan loup 2024-2029 : simplification des tirs, statut des chiens de protection, indemnisation des éleveurs, qui sont les gagnants et les perdants ?

Le nouveau plan loup 2024-2026 présenté ce lundi 18 septembre 2023 est contesté par les éleveurs et les écologistes.

Après plusieurs reports en raison de la sensibilité du sujet, le plan loup 2024-2029 a finalement été présenté, lundi 18 septembre 2023, dans les grandes lignes, par le gouvernement, aux associations écologiques et aux éleveurs qui l’ont fraîchement accueilli.

12 000 bêtes attaquées en 2022

Faciliter les tirs de défense contre les loups, améliorer leur comptabilisation, encadrer l’usage des chiens de protection, mieux indemniser les éleveurs… plusieurs mesures ont été annoncées pour renforcer la sécurité des élevages, alors que 12 000 bêtes ont été attaquées par des loups, dans 55 départements, en 2022.

"Il n’y a plus de risque d’extinction de l’espèce"

Des mesures jugées insuffisantes par les éleveurs, alors que les protecteurs de la nature, vent debout, jugent au contraire qu’elles vont beaucoup trop loin. "L’État essaie de ménager la chèvre et le chou et il ne fait que des mécontents", a fustigé, Claude Font, secrétaire général de la Fédération nationale ovine (FNO), en charge du dossier prédation, cité par RFI.

Six associations de défense claquent la porte

Six associations de défense de la nature ont décidé, elles, de claquer la porte du Groupe national loup, où elles siégeaient avec des représentants du monde agricole, des administrations, des élus et des chasseurs.

"Le loup est sauvé et il n’y a plus de risque d’extinction de l’espèce en France. En revanche, compte tenu de l’augmentation de la population et du nombre d’attaques subies par les troupeaux, le pastoralisme lui est en danger", a fait valoir, de son côté, un conseiller du ministère de l’Agriculture.

Le pastoralisme en danger ?

Concrètement, les "tirs de défense" visant les loups seront désormais autorisés pour deux personnes en simultanée, voire une troisième si le préfet le décide. Les chasseurs et les éleveurs auront également droit d’utiliser du matériel de vision nocturne.

Tirs de défense simultanés, lunettes thermiques, hausse des prélèvements...

Les lieutenants de louveterie et les agents de l’Office français de la biodiversité, qui pourront à présent disposer de lunettes thermiques, n’auront plus l’obligation d’éclairer le loup visé.

Le plan loup prévoit également une hausse du taux de prélèvement sur la période 2024-2029, si l’évolution de la population lupine augmente au fil des années.

L’un des autres objectifs du gouvernement est de simplifier le déploiement des louvetiers après une attaque. Ces derniers pourront être envoyés sur le terrain par arrêté dans les 48 heures après une attaque. Dans la lignée de ces annonces, le préfet de chaque département désignera plusieurs louvetiers en charge de la gestion des tirs autorisés de loups.

Le reclassement de l'espèce à l'étude

En parallèle, la France "se mobilisera au niveau européen […] de manière à adapter le statut de protection de l’espèce en fonction de son état de conservation". Elle étudie notamment le reclassement du statut de l’espèce de "strictement protégée" à "protégée" afin de passer d’une logique de réaction (défense), à une logique de gestion (prévention), selon France 3.

L’objectif est de mieux protéger les troupeaux des attaques.