Estaing. Verrières renoue avec la Saint-Michel

La fin septembre est traditionnellement marquée par la fête de Saint-Michel, patron du village de Verrières de Sébrazac.

Les plus anciens se souviennent encore des festivités qui régnaient il y a quelques décennies autour du garage Bousquet. Aujourd’hui, le comité d’animations a décidé de recréer l’événement durant le week-end des 30 septembre et 1er octobre. Réunis autour du président Roger Picard, les membres ont mis au point les préparatifs et le nouveau groupe comité des jeunes de Sébrazac s’est proposé pour donner un coup de main. Bravo à tous. Samedi 30 septembre, "Les mal barrés", groupe local incontournable, animeront un apéro-concert à la salle des fêtes à partir de 19 heures, dotée désormais d’un chapiteau. Restauration sur place. Après la messe du dimanche, à 9 heures, à l’église de Trédou, suivie d’une petite collation, place au déjeuner annuel des voisins à la salle des fêtes, pour tous les résidents de la Plaine. Le repas, servi par la maison Belard-Raulhac de Brommat, sera animé par un jeune musicien talentueux. Inscriptions obligatoires auprès de Gilberte et Jean Privat au 05 65 44 70 78 avant mercredi 27 septembre.