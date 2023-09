La "Rose de Rodez" : ce qu'il faut savoir sur cette course au nom des femmes organisée depuis le haras en octobre

Après un essai transformé l’an passé, la Ville organise de nouveau une course à pied dans le cadre du mois "Octobre rose". Elle se tiendra le 15 octobre, départ à 11 heures du haras.

La campagne annuelle "Octobre rose", consacrée à la lutte contre les cancers féminins – seins et utérus –, s’apprête à faire son retour. Et durant tout ce mois, les activités ne manqueront pas. La Ville a récemment communiqué sur les siennes. Cette fois, pas de parapluies roses dans les rues – "On compte sur les commerçants pour colorer leurs vitrines", explique la première adjointe, Monique Bultel-Herment –, mais deux journées à noter à l’agenda. La première se déroulera au haras, vendredi 13 octobre, avec de nombreuses conférences et animations. Le programme reste encore à peaufiner, mais on sait d’ores et déjà que des énergéticiennes, coaches de vie et autres sophrologues seront présentes. Mais pour la Ville, c’est surtout la date du 15 octobre qu’il faut cocher. Avec le retour de la course nommée "La Rose de Rodez" !

Objectif 500 participants

Lancée l’an passé, celle-ci avait connu un grand succès avec près de 400 participants. Cette année, la collectivité espère attirer 500 personnes au moins sur un parcours de deux kilomètres, entre le haras et la place d’Armes, pouvant se réaliser plusieurs fois. Départ fixé à 11 heures, une demi-heure plus tôt pour le parcours enfants (moins de 10 ans).

La recette reversée aux associations

Cette course, ouverte à tous, est programmée un dimanche cette année "car c’est plus facile pour beaucoup d’y participer plutôt qu’un samedi comme l’an passé", expliquent les élus. L’inscription d’un montant de 10€ – bulletin à télécharger sur le site de la Ville –, est reversée au centre régional de coordination du dépistage des cancers Occitanie, la Cami et la Ligue contre le cancer. À noter qu’un repas, aligot-saucisse, sera également proposé sur place, au prix de 10€. Réservation fortement conseillée là aussi. Tous les participants se verront aussi remettre un tee-shirt, rose bien entendu, pour l’occasion. "C’est grâce à notre partenaire Véolia, qui finance cela", précise la première adjointe Monique Bultel-Herment.

L’importance du dépistage

De nombreux stands de prévention seront également présents sur place. Histoire de rappeler, encore et encore, que le dépistage est primordial, notamment pour le cancer du sein. Dépisté à un stade précoce, il peut être guéri dans neuf cas sur dix, expliquent les spécialistes depuis plusieurs années. Las, en France, seules 47,3 % des femmes réalisent une mammographie. "À Rodez, elles sont plus de 53 %. C’est très bien mais l’objectif est d’arriver à 70 %", confie Dr Caline Ngounou-Nzietchueng, du centre hospitalier Jacques-Puel. Rappelant également toute l’importance de la prévention concernant le cancer du col de l’utérus. "Les frottis, c’est tous les trois ans avant 30 ans et tous les cinq ans après 30 ans !", martèle la professionnelle de santé, consciente néanmoins des difficultés pour obtenir un rendez-vous…