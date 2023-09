Paris : dans le XXe arrondissement, le "Plan arbre" suit son cours

La Ville de Paris a investi 110 millions d'euros depuis 2020 dans la végétalisation de l’espace public. Le 20e arrondissement y prend toute sa part avec plus de 10 000 arbres plantés entre 2020 et 2026.

Avec plus de 200 000 arbres plantés dans les rues, les espaces verts et les équipements municipaux, sans oublier les plus de 300 000 arbres dans les bois de Boulogne et Vincennes, Paris est une des capitales les plus boisées d’Europe.

Le Plan arbre est un axe prioritaire pour la Ville qui a prévu entre 2020 et 2026 de planter 170 000 nouveaux arbres partout où cela est possible : dans les rues, sous forme de forêts urbaines, sur les places, le long du périphérique, dans les bois… Dans le XXe arrondissement, l’objectif, ce sont 10 000 nouveaux arbres.

Dans l’arrondissement, 237 arbres et arbustes ont été plantés ou renouvelés depuis novembre 2022, soit plus de 4 000 depuis le début du mandat. 18 « rues aux écoles » ont été en partie, voire entièrement rendues aux piétons. Celles où les plantations en pleine terre étaient possibles accueillent désormais de larges plates-bandes arborées, à l’image des rues Pierre-Foncin et Le Vau.

Les meilleurs alliés de Paris pour lutter contre le dérèglement climatique

Deux espaces verts de 3,5 hectares chacun verront le jour à Python-Duvernois (porte de Bagnolet) et rue du Volga (entre les portes de Montreuil et de Vincennes). Véritables poumons verts au cœur d’un urbanisme dense, ils dessinent une trame écologique qui améliorera la qualité de vie et l’attractivité des quartiers jouxtant le périphérique. Par ailleurs, plusieurs squares et jardins vont bénéficier d’un agrandissement conséquent (Saint-Fargeau, Kärcher).

Les arbres sont les meilleurs alliés de Paris pour lutter contre le dérèglement climatique. En absorbant le CO², ils concourent à l’amélioration de la qualité de l’air, au rafraîchissement de l’air et à la réduction des îlots de chaleur, notamment pendant les épisodes de canicule.

Ils améliorent naturellement la gestion des eaux de pluie et constituent des éléments essentiels à la vitalité de la biodiversité du territoire. Ils sont les garants de la diversité de la faune et de la flore en milieu urbain.

En agissant comme une barrière naturelle contre la pollution visuelle et sonore, ils participent à l’amélioration de la santé des habitants et à la réduction du stress.