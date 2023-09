Livinhac-le-Haut. Artisanat sur bois en direct du Thabor samedi !

Les amateurs d’art en tout genre et ceux qui adorent l’originalité doivent se rendre samedi 23 septembre, à 18 heures, sur le GR 65 au Mont Thabor (site de l’œuvre d’art refuge "Vivre Seule").

Vous verrez travailler un sculpteur sur bois en direct, avec la performance de Pep Aymerich, artiste catalan dans le cadre de Travèrs, une escapade artistique sur les chemins de Compostelle organisée par Derrière Le Hublot depuis Capdenac-Gare.

Un homme, un tronc de châtaigner, quelques outils traditionnels, un paquet de gestes précis et 1 h 40 de travail ! Pep Aymerich, artiste et menuisier, construit sous nos yeux une chaise à la main, en temps réel et à l’échelle 1. Simplicité et technicité, temps long et rythme constant participent, dans cette performance, à la création d’un objet du quotidien que vous aurez hâte de découvrir finalisé dès le premier coup de hache.

Alors que vous assistez au processus physique de fabrication d’une simple chaise, les frontières entre menuiserie et performance artistique, entre art et artisanat se diluent. Loin des artifices et des impostures, l’homme se penche avec labeur sur son établi, construit lui aussi à la main pour cette œuvre.