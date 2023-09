Aux États-Unis, les messages de prévention se déclinent en chanson

(ETX Daily Up) - "Fumer tue", "l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération"... Il existe une multitude de messages qui encouragent les consommateurs à adopter un mode de vie plus sain. Mais leur efficacité est parfois mise en question. Une agence fédérale américaine a utilisé le pouvoir de la musique pour faire de la prévention.

La Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) a récemment sorti un album, intitulé "We're Safety Now Haven't We", pour moderniser ses habituelles campagnes de prévention. Il est composé de cinq chansons en anglais et deux en espagnol, aux titres aussi évocateurs que "Protect Ya Noggin'" ("Protège ta caboche", en français) ou encore "Phone Away" ("Range ton téléphone"). Car ces morceaux sont, en réalité, des messages de prévention en musique. Ils abordent différents thèmes en lien avec la mission première de la CPSC, c’est-à-dire réduire "le risque déraisonnable de blessures et de décès liés aux produits grand public". Ainsi, le titre "Going Off Like Fireworks" explique en quoi les feux d’artifice peuvent être dangereux. Tous les ans (entre 2013 et 2022), une moyenne de 3.200 Américains âgés de 13 à 24 ans sont admis aux urgences pour des blessures causées par des pétards ou des feux d’artifice, d’après la CPSC. Certains y laissent des mains ou des doigts, et d’autres la vie.





De son côté, "Off Road Adventure" encourage vivement les utilisateurs de VTT à porter un casque. Pour cause, la CPSC estime que 36.000 Américains âgés de 13 à 24 ans ont été blessés lors d’incidents impliquant l’utilisation d’un vélo tout terrain entre 2013 et 2022. Quelque 3.700 jeunes de ces âges sont même décédés pour cette raison entre 2015 et 2019.





À l’instar de "Going Off Like Fireworks" et de "Off Road Adventure", les chansons de l’album "We're Safety Now Haven't We" s’adressent essentiellement aux adolescents et aux jeunes adultes. "L'une des choses que nous voulons faire avec ce disque, c'est rappeler aux jeunes qu'il est important de porter un casque quand on fait du vélo. Cela leur permettra de vivre une vie plus saine et plus sûre. Il est important de se rappeler que lorsque l'on se promène avec son téléphone, il faut lever la tête pour ne pas tomber dans une bouche d'égout ou s'engager accidentellement sur la route", a déclaré Joseph Galbo, spécialiste des réseaux sociaux pour la CPSC, à la radio publique américaine NPR.

L’album "We're Safety Now Haven't We" peut être écouté dans son entièreté sur le site de la CPSC et sur sa page YouTube. Les chansons qu’il contient sont toutes dans le domaine public, ce qui permet à n’importe qui de les télécharger gratuitement, de les remixer et de les partager sur Internet. L’agence fédérale américaine espère créer d’autres disques de ce genre dans un futur proche, afin de toucher un public plus jeune.