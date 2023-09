Bombes artisanales, produits radioactifs : cette dizaine de pompiers aveyronnais ainsi qu'un véhicule d'intervention se sont rendus à Maurs ce mercredi 10 septembre, on vous dit pourquoi.

Ce jeudi 21 septembre en début d'après-midi, le quartier autour de la place du 11-Novembre de Maurs était toujours bouclé depuis plus de 24 heures. Ce mercredi 20 septembre, le logement d'un homme de 29 ans interpellé la veille était perquisitionné par toute une armée de policiers, gendarmes et pompiers, et leur "récolte" avait de quoi détonner : des produits radioactifs, des explosifs artisanaux et des substances chimiques en cours d'analyse ont été découverts dans un coffre-fort du domicile, détaille France Info, un inventaire donné par le Parquet d'Aurillac.

Selon La Montagne, l'homme avait été interpellé pour être suspecté de détenir des produits dangereux, chimiques ou dangereux. Sa garde à vue a été prononcée notamment pour détention illégale de produit ou engin explosif, élaboration et détention non autorisée de matière nucléaire, et fabrication d'armes sans autorisation.

La perquisition du domicile de l'individu a apparemment donné raison aux enquêteurs.

Des pompiers spécialisés en risques technologiques

Des pompiers spécialisés en risques technologiques (NRBC, pour menace "nucléaire, radiologique, biologique et chimique", précise Actu.fr), dont une dizaine venus de l'Aveyron avec un véhicule d'intervention, des enquêteurs de la brigade de recherches et des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie d'Aurillac, mais aussi des démineurs de la sécurité civile de Montpellier se sont donc rendus au domicile de l'homme, à deux pas du centre-ville, et ont bouclé les abords, procédant à l'évacuation du proche voisinage pour sécuriser les lieux et les habitants. Avant de fouiller le logement et d'en découvrir l'arsenal accumulé par le gardé à vue.

Ce que l'on sait de l'homme

Cet homme d'une trentaine d'années vivait depuis plusieurs années à Maurs, et est locataire de sa maison. Il avait tenu auparavant un magasin d'informatique, et travaillait toujours dans le même domaine, à Aurillac.

Adepte du Darkweb, c'est par ce biais qu'il aurait pu se procurer ces produits chimiques, explosifs ou radiactifs pour se livrer à des expériences d'apprenti artificier.

Ses motivations ne sont pas encore connues. Sa garde à vue a été prolongée.